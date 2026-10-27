Drama ispred ambasade Izraela u Beogradu: Policajac ubio maloljetnika, opasnost od terorizma podignuta na najviši nivo

Pripadnik Žandarmerije koji je osiguravao ambasadu Izraela u Beogradu sinoć je ubio maloljetnika koji ga je napao sa dva noža i uzvikivao “Allahu ekber”, izjavio je srbijanski ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić.

Dačić je kazao da je sinoć 15 minuta poslije ponoći u Beogradu izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je osiguravao ambasadu Izraela, nakon čega je naloženo podizanje nivoa sigurnosne prijetnje od terorizma na najviši stepen i pojačavanje prisustva policije na ključnim lokacijama.

Policajac ubio napadača u samoodbrani

– Jedno maloljetno lice, za sada neutvrđenog identiteta, za koje se osnovano sumnja da je iz Šapca, uz povike “Allahu ekber” nasrnulo je na pripadnika Žandarmerije i napalo ga s dva noža – rekao je Dačić, piše Telegraf.rs.On je dodao da je pripadnik Žandarmerije u samoodbrani likvidirao napadača, ali da je tom prilikom i sam lakše povrijeđen, odnosno zadobio posjekotinu na licu od noža kojim je napadnut.

– Istraga je u toku i svi detalji bit će poznati već tokom noći. Imajući u vidu da se teroristički napad dogodio na našoj teritoriji, kao ministar unutrašnjih poslova koji je za to nadležan, podigao sam nivo opasnosti od terorizma na najviši mogući nivo, odnosno na crveni stepen – objasnio je sinoć Dačić.Precizirao je da to podrazumijeva pojačanu kontrolu i prisustvo policijskih snaga na lokacijama od posebnog sigurnosnog značaja, uključujući infrastrukturne objekte i mjesta na kojima se okuplja veći broj građana,piše Avaz

Dačić: Bio je pristalica Islamske države

– Još jednom želim da ponovim da je u terorističkom napadu koji je noćas izveden lakše povrijeđen pripadnik Žandarmerije koji je osiguravao ambasadu Izraela i koji je likvidirao napadača. Iako njegov identitet još nije utvrđen, naša služba ga je pratila i poznato je da je bio pristalica Islamske države. Na svom Instagram profilu držao je crnu zastavu i znak Islamske države – kazao je Dačić.

Dačić je dodao da je zajedno s direktorom policije, generalom Draganom Vasiljevićem, obišao povrijeđenog pripadnika Žandarmerije, koji se dobro osjeća i koji će još danas biti pušten kući.

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