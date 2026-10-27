Eisenkot proglasio pobjedu na parlamentarnim izborima u Izraelu

Ipak, u direktnom poređenju dvojice političara Netanyahu je imao blagu prednost, objavio je The Jerusalem Post.

Gadi Eisenkot, lider stranke Yashar, proglasio je pobjedu u večernjem saopćenju, ističući da bi preliminarni rezultati njegovom bloku mogli osigurati priliku da prvi pokuša sastaviti novu vladu i zamijeni aktuelnog premijera Benjamina Netanyahua.

Do objave saopćenja Eisenkot se nije obraćao javnosti. U međuvremenu su se iza zatvorenih vrata odvijali razgovori s liderima drugih stranaka koje pripadaju njegovom političkom bloku, s ciljem usaglašavanja stavova i mogućih narednih koraka.

Centralna izborna komisija Izraela saopćila je da je konačna izlaznost na izborima iznosila 77,7 posto. Biračka mjesta zatvorena su u utorak u 22 sata, prenio je The Jerusalem Post,pišu Vijesti



Ovogodišnji odziv birača bio je znatno veći nego na izborima 2022. godine, kada je izlaznost do zatvaranja birališta iznosila 70,6 posto. Razlika između dva izborna ciklusa iznosi 7,1 procentni poen.

Uprkos visokoj izlaznosti, izlazne ankete nisu ukazale na jasnog pobjednika u borbi za parlamentarnu većinu. Prema prvim procjenama, nijedan od dva glavna politička bloka nije osigurao nedvosmislenu prednost, zbog čega ostaje neizvjesno ko će imati najbolje izglede za formiranje nove izraelske vlade.

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