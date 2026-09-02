SAD napao iranske tankere nakon novih udara: “Kupili smo najmanje mjesec dana”

Američka vojska tokom talasa napada izvedenih u utorak pogodila je i dva iranska tankera u državnom vlasništvu, objavio je “Axios” pozivajući se na američke zvaničniTo je prvi poznati slučaj da su Sjedinjene Američke Države direktno gađale iranske naftne tankere kao odgovor na napade na brodove u Hormuškom moreuzu.

Prema navodima američkih zvaničnika, napadi su dio nove politike “tanker za tanker”, koju je odobrio američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump). Cilj ove politike je odvraćanje Irana od napada na tankere koji prolaze kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza.

Balističke rakete

Američke snage su tokom operacije pogodile oko 100 ciljeva u Iranu. Među metama su bili položaji protivzračne odbrane Revolucionarne garde (IRGC), radarski sistemi, kapaciteti za postavljanje morskih mina, komunikacijski objekti, kao i lansirni sistemi za protivbrodske krstareće rakete i borbene dronove.

Dva iranska tankera nalazila su se usidrena uz iransku obalu, sjeverno od linije američke pomorske blokade. Američki dronovi ispalili su projektile koji su pogodili njihove strojarnice, naveli su zvaničnici.

Iran je odgovorio lansiranjem oko 25 balističkih raketa. Prema američkim navodima, približno polovina stigla je do jordanskog zračnog prostora. Deset raketa je presretnuto, dok su tri pale bez izazivanja žrtava.

Teheran je, prema američkim informacijama, lansirao i oko 20 dronova prema američkim bazama u Bahreinu, od kojih je većina presretnuta. Rakete i dronovi ispaljeni su i prema američkim bazama u Kuvajtu, dok su dva drona koja su ciljala američku bazu u Erbilu u Iraku također presretnuta.

Bijela kuća i američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćile su da su napadi izvedeni kao odgovor na pokušaje Revolucionarne garde da napadne komercijalne brodove u Hormuškom moreuzu, ali i na ranije napade na američke baze u regiji.

“Axios” navodi da su napadi dio šireg plana koji Donald Tramp razmatra sa svojim najbližim saradnicima, a čiji je cilj spriječiti Iran da obnovi radarske i raketne kapacitete koji bi mogli ugroziti pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz.

Jedan američki zvaničnik rekao je da su napadi oslabili iranske vojne sposobnosti i da su SAD time “kupile najmanje mjesec dana”, tokom kojih bi nivo prijetnje za komercijalne brodove trebao biti niži,piše Avaz

Plovni put

Uprkos razmjeni vatre, američke snage nastavile su pomagati brodovima u prolasku kroz Hormuški moreuz. Prema riječima američkog zvaničnika, kroz ovaj strateški važan plovni put u utorak je prošlo oko 40 brodova koji su prevozili milione barela nafte.

Iran, međutim, iznosi drugačije tvrdnje o posljedicama američkih napada. Iranski državni mediji objavili su da je američki napad pogodio svadbenu ceremoniju u Kuhestaku, pri čemu su poginule najmanje četiri osobe, dok je više desetina ljudi ranjeno.

Glasnogovornik CENTCOM-a, kapetan Tim Hokins (Tim Hawkins), kazao je da je američka vojska upoznata s tim izvještajima, ali ih je opisao kao navode koji dolaze iz iranskih državnih medija.

– Američka vojska nikada ne cilja civile, za razliku od Revolucionarne garde – rekao je Hokins.ke.

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