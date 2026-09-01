Komšije se opraštaju od Šejle i Džejne: Ispred radnje majke i kćerke s Alipašinog Polja cvijeće

Ispred radnje na Alipašinom Polju koju su godinama vodile Šejla Velija (45) i njena kćerka Džejna (22) danas vladaju muk i nevjerica. Građani i komšije, duboko potreseni viješću o njihovoj iznenadnoj smrti, ostavljaju cvijeće i poruke posljednjeg pozdrava.

Majka i kćerka preminule su 28. augusta tokom ljetovanja u Dobrim Vodama kod Bara u Crnoj Gori, i to u razmaku od svega sat vremena.Šejla je bila dugogodišnja vlasnica ugostiteljskog objekta “Derbi”, dok je u radnji radila i njena kćerka.

Upravo zbog toga su ih brojni stanovnici Alipašinog Polja godinama poznavali i svakodnevno susretali.Vijest o tragediji teško je pogodila njihove komšije, prijatelje i poznanike, koji se od njih opraštaju ispred mjesta koje je bilo dio njihovog života.

Cvijeće koje građani ostavljaju ispred radnje nijemi je znak tuge za majkom i kćerkom koje su zajedno dijelile i poslovni i porodični život.Prema dosad dostupnim informacijama, prvo je preminula Džejna, a oko sat kasnije i njena majka.

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Njihova dženaza bit će klanjana 2. septembra u 11 sati na Gradskom mezarju Vlakovo, gdje će majka i kćerka biti ukopane zajedno.

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