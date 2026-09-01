Hype prekinuo saradnju s Lidijom Vukićević nakon reakcije na objavu o Mladiću

Hype produkcija prekinula je saradnju sa srbijanskom glumicom Lidijom Vukićević nakon što je na Instagramu podržala objavu posvećenu Ratku Mladiću, pravosnažno osuđenom za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine.Odluku je saopćio Saša Mirković, producent te direktor i vlasnik Hype produkcije, poručivši da osobe koje vrijeđaju narode u zemljama u kojima kompanija posluje više neće sarađivati s tom produkcijom.

Iako u objavi nije direktno naveo ime glumice, iz komentara koji su uslijedili jasno je da se odluka odnosi na Vukićević.

Reakcije javnosti

Glumica je ranije ostavila simbole srca i molitve ispod snimka posvećenog Mladiću, uz poruku „Generale, živjet ćeš vječno“. Nakon toga protiv nje je podnesena krivična prijava Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili pozivi na bojkot serije „Bos il’ Hadžija“, koju je Vukićević snimala u Sarajevu. Od produkcije je zatraženo da prekine saradnju s glumicom, ali i da se javno izjasni o njenom statusu u projektu.

Mirković je Vukićević nakon odluke odgovorio na Instagramu riječima da „pravila su pravila“, dok je ona prethodno napisala da ga voli „ljudski“.

Nova odluka

Još nije poznato hoće li Vukićević biti zamijenjena u seriji niti šta će biti sa scenama koje je već snimila.Posebnu pažnju izazvala je činjenica da je glumica tokom snimanja boravila u Sarajevu i objavljivala fotografije iz grada, uključujući i one s Vilsonovog šetališta,piše Avaz

Vukićević je ranije bila politički angažovana u Srbiji, gdje je od 2004. do 2012. godine bila zastupnica Srpske radikalne stranke.

Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, pravosnažno je 2021. godine osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, terorisanje stanovništva Sarajeva, progone i druge ratne zločine. Preminuo je 27. augusta 2026. godine u pritvorskoj jedinici u Hagu.

Facebook komentari