Napisao da je Ratko Mladić “pseto”, sada ga žele otjerati iz Općine Srebrenica

Ovaj zahtjev upućen je načelniku Općine Milošu Vučiću i predsjedniku Skupštine općine Srebrenica Almiru Dudiću, javlja RTRS.
“Ovom prilikom od Vas kao načelnika Općine Srebrenica, ali i lidera OO SNSD-a Srebrenica tražimo da hitno reagujete i sa mjesta načelnika Odjeljenja za opću upravu smijenite Faruka Đozića”, piše u zahtjevu.Razlog zbog kojeg se traži Đozićeva smjena jeste njegova objava na društvenim mrežama, koju je započeo sa: “Krepalo je pseto!”.
“Znamo i vjerujemo da će se on i njegovi sunarodnici braniti pričom o presudama Međunarodnog suda u Hagu, ali nigdje u presudama ne piše da je general Mladić “pseto” kako ga Đozić naziva”, navedeno je u zahtjevu upućenom Vučiću koje potpisuje Branimir Kojić, inače negator genocida.U zahtjevu se čak navodi se da će biti organizovani protesti ispred zgrade Opštinske uprave ukoliko Ćozić ne bude smijenjen,pišu Vijesti