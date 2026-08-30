Ponovo eskaliralo na Bliskom istoku: Iran odgovorio na američke napade, gađali baze u Jordanu

Iran je izveo napade na američke vojne položaje u Jordanu, nekoliko sati nakon što su Sjedinjene Američke Države napale otok Larak. Jordanske vlasti saopćile su da je njihova protuzračna odbrana oborila osam iranskih projektila.Iranska revolucionarna garda navela je da su u napadu korišteni balistički projektili i dronovi. Kao mete su označeni tehnički objekti i položaji borbenih aviona u zračnim bazama Kralj Husein i Al-Azrak.

Iz Irana tvrde da su njihovi napadi nanijeli veliku štetu američkim vojnim objektima. Istovremeno su poručili da je akcija izvedena kao odgovor na američki napad na otok Larak te upozorili da bi eventualni novi napadi mogli izazvati još snažniju odmazdu.

Jordanske oružane snage saopćile su da su sistemi protuzračne odbrane tokom noći otkrili i uništili osam projektila koji su ušli u zračni prostor zemlje.

Prema navodima jordanske vojske, svi projektili neutralizirani su prije nego što su mogli ugroziti stanovništvo ili pričiniti materijalnu štetu.

Američki napad u nedjelju bio je prvi napad SAD-a na Iran od 29. jula. Tada su američke snage okončale ono što su opisale kao “snažan val napada”, pokrenut nakon pokušaja napada na američke vojne položaje dan ranije,piše Avaz

Predsjednik SAD Donald Tramp posljednjih sedmica uglavnom je zagovarao snažniji ekonomski pritisak na Iran, umjesto novih vojnih operacija. Prošle sedmice je poručio da bi ekonomska snaga SAD-a mogla zemlju dovesti “ka velikoj pobjedi”.

Vašington je u međuvremenu dodatno pooštrio pritisak na države koje održavaju ekonomske veze s Iranom. Američko Ministarstvo finansija zaprijetilo je novim i štetnim sankcijama zemljama koje odbiju prekinuti takvu saradnju, potez opisan kao “ekonomski Dan D”.

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