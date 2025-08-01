Okončana drama u Crnoj Gori: Trostruki ubica opkoljen u šumi pucao na policiju, pa sebi oduzeo život

Trostruki ubica, ruski državljanin Mihail Nikolaevič Šabunjin (30), lociran je u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom, gdje je nakon što ga je policija opkolila otvorio vatru prema policijskim službenicima, a potom izvršio samoubistvo.

Direktor Uprave policije Crne Gore Lazar Šćepanović potvrdio je za „Vijesti“ da su policijske snage locirale i izolovale osumnjičenog.

– Oni su iznad naselja Topla, u šumi locirali i izolovali prijetnju – trostrukog ubicu, koji je u trenutku hapšenja otvorio vatru, a potom i pucao sebi u glavu – kazao je Šćepanović.

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Iz Uprave policije saopćeno je da je krizna situacija okončana oko 3:35 sati u noći.

U akciji su učestvovali pripadnici Specijalne jedinice policije, Posebne jedinice policije, Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ i Sektora granične policije, uz upotrebu specijalizirane opreme i helikoptera Vojske Crne Gore.

Oduzeo sebi život

Prema navodima policije, Šabunjin je, nakon što je opkoljen i našao se u bezizlaznoj situaciji, otvorio vatru prema policajcima, a potom vatrenim oružjem sebi oduzeo život.

Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Danilo Šaranović objavio je da je krizna situacija u Herceg Novom okončana.

– Pripadnici Uprave policije – Specijalne i Posebne jedinice policije, RCB Jug i drugih policijskih sastava locirali su i izolovali aktivnu prijetnju, trostrukog ubicu Mihaila Nikolaeviča Šabunjina, koji je nakon što je opkoljen od strane policije otvorio vatru na policiju i izvršio samoubistvo – naveo je Šaranović.

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Šabunjin je, prema sumnjama policije, jučer oko 16:45 sati vatrenim oružjem ubio trojicu zaposlenih na strelištu „Češka zbrojevka“ u okolini Danilovgrada.

Stradali su Petar Globarević (24) iz Podgorice, Momir Radonjić (67) iz Danilovgrada i Nemanja Kapor (20) iz Podgorice.

Nakon zločina, osumnjičeni je ukrao automobil jednog od ubijenih i njime pobjegao u pravcu Podgorice.

Automobil je potom ostavio u podgoričkom naselju Rogami, nakon čega je bijeg nastavio taksijem prema Herceg Novom.

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Utvrđivanje okolnosti

Iz Uprave policije naveli su da će njihove službe, u saradnji s Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, nastaviti rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja.

Posebno će biti ispitani uzrok i motiv trostrukog ubistva, kao i sve druge okolnosti ovog slučaja.

Policija je izrazila saučešće porodicama stradalih, te zahvalila pripadnicima policijskih jedinica i drugim službama koje su učestvovale u potrazi i rješavanju krizne situacije.

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