Građani se opraštaju od majke i kćerke iz Sarajeva koje su preminule u Crnoj Gori: “Tuga se nadvila nad tom porodicom”

Građani se na društvenim mrežama opraštaju od majke i kćerke, imena poznata redakciji, koje su preminule na odmoru u Dobrim Vodama u Crnoj Gori. Mnogi imaju samo riječi hvale za tu porodicu.

U komentarima se navodi kako je ova porodična tragedija potresla sve stanovnike naselja u kojem su živjele, te da su svi srhvani bolom i nevjericom.

Velika žalost

– Komšilukom se širi muk i velika žalost za izgubljenim životima – navedeno je u jednom komentaru.Drugi korisnik društvenih mreža je naveo da se tuga nadvila nad tom izuzetno dobrom porodicom. Dodao je da je prije par godina preminuo i njihov otac, odnosno suprug.

“Lično sam poznavao tu vrijednu, časnu i poštenu porodicu. Velika tuga. Iskreno saučešće”, “Velika tuga. Šteta, kakvi divni insani odlaze prerano”, “Tuga do neba. Šok i nevjerica za sve nas koji smo ih poznavali…”, još su neki od komentara,piše Avaz

Srčani zastoj

Kako je “Avaz” ranije objavio, majka i kćerka iz Sarajeva preminule su tokom odmora u Dobrim Vodama u Crnoj Gori.

Prema informacijama “Avaza” iz Crne Gore, prvo je preminula kćerka, a nakon sat vremena i njena majka. Kako saznajemo, u ovom slučaju nema elemenata krivičnog djela.

Izvori “Avaza” iz Crne Gore su kazali da se obducent preliminarno izjasnio da se radi o srčanom zastoju i kod kćerke i kod majke.

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