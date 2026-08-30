Čudo u Nepalu: Petogodišnja djevojčica pronađena živa ispod ruševina dva dana nakon poplava

Petogodišnja djevojčica Maniša, koja je spašena u petak, dva dana nakon razornih bujičnih poplava u Nepalu, ponovo je sa svojim roditeljima, prenosi BBC.Djevojčica je u stabilnom stanju i trenutno se oporavlja u bolnici u Katmanduu, potvrdio je za BBC jedan od bolničkih zvaničnika.Spasilačke ekipe pretraživale su područje u potrazi za preživjelima kada su začule zvuk za koji su u prvi mah pomislili da dolazi od mačke zarobljene ispod ruševina,piše Avaz

Policajac Sandžu Katri rekao je da su spasioci nakon toga detaljno pregledali teren i počeli uklanjati ostatke objekata. U ruševinama su pronašli Manišu, koja je bila zatrpana i zarobljena.Akcija izvlačenja djevojčice trajala je oko dva sata. Iako je pronađena živa, bila je u veoma lošem stanju i zahtijevala je hitnu pomoć.

Spasioci su pokušali organizovati transport helikopterom, ali je evakuacija zbog nepovoljnih vremenskih uslova bila nemogućaZbog toga su Manišu prebacili u spasilački kamp, gdje su joj dali vodu i pružili osnovnu pomoć. Nakon nekog vremena djevojčica se oporavila dovoljno da počne uzimati hranu, pa su joj davali rižu.

Iako je bila vidno istraumirana nakon svega što je preživjela, ljekari su saopćili da se njeno stanje poboljšava. Nakon oporavka, Maniša je ponovo spojena sa svojim roditeljima..

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