Sjeverni Kipar: U prevrtanju tankera najmanje sedam mrtvih, 23 nestalo

Privatni trajekt napustio je luku Kyrenia u 12.30 sati (09.30 GMT) i odmah se iz nepoznatog razloga počeo puniti vodom, saopćile su vlasti. Krenuo je prema turskoj luci Tasucu u pokrajini Mersin u istočnom Sredozemlju, javlja BBC.

Nesreća se dogodila neposredno uz obalu Kyrenije, popularnog ljetovališta za lokalno stanovništvo i turiste. Trajekt, katamaran, bio je jedna od nekoliko morskih linija koje svakodnevno povezuju Sjeverni Kipar s Turskom.Vođa kiparskih Turaka Tufan Erhurman rekao je da je 237 ljudi spašeno, dok je sedam ljudi poginulo, a za 23 osobe se još uvijek traga.

– Došli smo do 237 živih. Međutim, izvukli smo i sedam osoba koje su izgubile živote. Duboko smo ožalošćeni ovim – rekao je Erhurman za CNN Turk u prijenosu uživo.

Video snimka prikazuje ljude u crvenim prslucima za spašavanje kako sjede ili stoje na vrhu prevrnutog plovila dok vlasti traže pomoć obalne straže i privatnih plovila kako bi ih doveli do obale.

– Još uvijek nismo uspjeli doći do 23 osobe. Timovi za traganje i spašavanje vrlo intenzivno rade na njihovom pronalasku – rekao je Erhurman,pišu Vijesti

Na pitanje o uzroku prevrtanja, Erhurman je spomenuo oluju u subotu, ali je rekao da se vrijeme smatralo prikladnim za putovanje.

– Ovdje vlada veliki šok. Ovo nije nešto što smo prije doživjeli… izuzetno smo ožalošćeni. Svi čine sve što mogu i ulažu sve napore -rekao je, govoreći iz kriznog centra uspostavljenog u tom području.

Premijer kiparskih Turaka Unal Ustel rekao je da je u toku velika spasilačka operacija.

– Naš jedini prioritet trenutno je ljudski život. Sve institucije naše države, naše sigurnosne snage, naši zdravstveni timovi i naši elementi potrage i spašavanja na terenu su u potpunoj koordinaciji – rekao je novinarima nakon što je predsjedavao odborom za upravljanje krizama.

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