Amerika zatvara vrata? Trump obustavio termine za vize širom svijeta

Glasnogovornik State Departmenta saopćio je da je pokrenut globalni program obuke u svim američkim ambasadama i konzulatima, zbog čega će termini za vizne usluge biti prilagođeni kako bi se omogućilo njegovo provođenje.

Trumpova administracija provodi opsežnu kampanju deportacija i pooštravanja imigracijske politike, uključujući ukidanje viza i zelenih karata te odbijanje zahtjeva iz različitih razloga, među kojima su politički stavovi i učešće na propalestinskim protestima.

Trump tvrdi da je cilj mjera poboljšanje unutrašnje sigurnosti, ali njegova politika suočila se s nekoliko pravnih poraza. Američki savezni sudija u petak je poništio odluku kojom je administracija obustavila izdavanje useljeničkih viza podnosiocima zahtjeva iz 75 zemalja, ocijenivši da je time prekoračena zakonska ovlast državnog sekretara Marca Rubija.

State Department nije objavio detalje o sadržaju niti trajanju obuke. Naveli su samo da je njen cilj pomoći konzularnim službenicima da prepoznaju i odbiju podnosioce zahtjeva za koje se procijeni da bi mogli postati ovisni o američkim socijalnim naknadama, kao i osigurati da se svi zahtjevi procjenjuju „sveobuhvatno i dosljedno“.

Financial Times prvi je objavio informaciju o obustavi termina. Prema navodima tog lista, podnosioci zahtjeva za useljeničke vize koji su već imali zakazane razgovore u američkim ambasadama i konzulatima dobili su poruke da se njihovi termini odgađaju, dok će novi datum dobiti naknadno,piše Vijesti

Brojne organizacije za zaštitu ljudskih prava osudile su Trumpovu imigracijsku politiku, nazivajući je diskriminatornom i tvrdeći da ugrožava slobodu govora i pravo na pravičan postupak. Upozoravaju i da je stvorena atmosfera nesigurnosti, posebno među pripadnicima etničkih manjina koji strahuju od rasnog profiliranja.

Iako je Trump tokom kampanje 2024. obećavao zaustavljanje nezakonitog useljavanja, njegova administracija otežala je i zakonitu imigraciju, između ostalog uvođenjem novih i visokih taksi za podnosioce zahtjeva za određene radne vize.

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