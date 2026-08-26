Erdoan održao prvi govor nakon izraelskog napada na Idilb: “Genocidaši će izgubiti”

Predsjednik Redžep Tajip Erdoan izjavio je u utorak da će Turska nastaviti putem jedinstva, mira i stabilnosti, uprkos pokušajima destabilizacije zemlje i šireg regiona.Erdoan je govorio na događajima u Ahlatu povodom obilježavanja 955. godišnjice pobjede kod Mancikerta. Njegovo obraćanje bilo je prvo javno istupanje nakon izraelskih zračnih napada na zračnu bazu Abu al-Duhur u Idlibu u Siriji 18. augusta.

Turski predsjednik tokom govora nije direktno spomenuo Izrael.

Poruke o regionalnoj stabilnosti

Pobjeda kod Mancikerta 1071. godine ubrzala je slabljenje Bizantskog carstva i otvorila put kasnijem širenju Turaka u Anadoliji, kao i razvoju države koja će stoljećima kasnije prerasti u modernu Republiku Tursku.

Erdoan je rekao da je Turska svjesna, kako je naveo, napora usmjerenih protiv zemlje, njenog naroda i mira u regionu.

– Bez obzira na to šta radite, ne možete nas skrenuti s našeg puta i ne možete nas spriječiti da se međusobno prihvatimo kao braća. Vrlo dobro znamo kakve kalkulacije pravite. Vrlo dobro znamo za prljave ruke koje se pružaju prema našoj domovini i našem narodu, kao i prema miru u našem regionu – rekao je.Erdoan je poručio da Turska ima vlastiti odgovor na pokušaje narušavanja regionalne stabilnosti.

– Ako svi imaju neku kalkulaciju, imamo je i mi, kao i plan. Najvažnije od svega, Allah, Gospodar svih svjetova, također ima plan i taj plan će na kraju prevladati – kazao je.

“Genocidaši će izgubiti”

Turski predsjednik istakao je da oni koji profitiraju od nestabilnosti neće uspjeti.

– Oportunisti koji profitiraju od terorizma će izgubiti. Trgovci krvlju i genocidaši će izgubiti. Oni koji žele gurnuti naš region u nestabilnost će izgubiti. Pobijedit će front čovječanstva, bratstva, mira i stabilnosti, a pobijedit će i turski narod sa svojih 86 miliona građana. Neka niko ne sumnja, osvanula je zora velike i moćne Turske i počela je izgradnja turskog stoljeća – poručio je Erdoan.

“Turska bez terorizma”

Erdoan je svoje poruke povezao s domaćom inicijativom “Turska bez terorizma”, koja je prvi put najavljena upravo iz Ahlata prije dvije godine.

– Kada naš proces Turska bez terorizma, koji smo najavili iz Ahlata prije dvije godine, dosegne svoj cilj, ako Bog da, pred našim narodom otvorit će se nova vrata. Zajedno s našim bratstvom jačat će i naša ekonomija. Uz naš prosperitet, povećat će se i otpornost našeg unutrašnjeg fronta. Posebno će Sirija i Irak, zajedno s našim neposrednim susjedstvom, konačno dobiti klimu mira i stabilnosti za kojom godinama čeznu – rekao je,piše Avaz

Kazao je da će Turska i svi “bratski narodi” u regionu zajedno imati koristi od tog procesa.

– Kao Turci, Kurdi i Arapi, ne možete spriječiti naše zagrljaje kao braće – poručio je Erdoan.

Novi zakonski okvir

Erdoanove izjave uslijedile su u trenutku kada Turska napreduje u uspostavljanju zakonskog okvira za proces “Turska bez terorizma”.

Zakon o jačanju nacionalne solidarnosti i društvene integracije, koji je Parlament usvojio sa 467 glasova za, odnosno gotovo četiri petine od ukupno 600 zastupnika, stupio je na snagu 18. augusta nakon objavljivanja u Službenom glasniku.

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