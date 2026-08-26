Salmonela se širi Evropom? Preko 300 zaraženih zbog kontaminiranih jaja

Zaraza je povezana s jajima kompanije Laerco iz Geela na sjeveru zemlje. Bakterija je u njenim pogonima potvrđena krajem aprila, nakon čega je u maju pokrenuto veliko povlačenje svih jaja te kompanije s tržišta, piše Euronews.

U početku se vjerovalo da je kontaminiran samo jedan od četiri peradarnika. Međutim, broj novih slučajeva nije se smanjivao očekivanom brzinom, pa su dodatna laboratorijska ispitivanja pokazala prisustvo bakterije i u drugom objektu. FASFC je zbog toga zatvorio cijelu farmu i proširio povlačenje potencijalno zaraženih jaja,pišu Vijesti

Sporna jaja prodavala su se u velikim trgovačkim lancima, među kojima su Colruyt, Delhaize, Aldi i Carrefour. Povlačenje iz predostrožnosti prošireno je i na Luksemburg, dok su o problemu obaviještene i druge evropske zemlje u koje su jaja mogla biti izvezena, uključujući Nizozemsku, Francusku, Italiju i Portugal.

Salmonela uzrokuje salmonelozu, infekciju probavnog sistema čiji su najčešći simptomi proljev, povišena temperatura i grčevi u stomaku. U težim slučajevima mogu se javiti visoka temperatura i bolovi u tijelu, dok infekcija rijetko može završiti smrtnim ishodom.

Bakterija prirodno živi u crijevima brojnih domaćih životinja, a na hranu, uključujući jaja, može dospjeti u različitim fazama proizvodnje i obrade.

Facebook komentari