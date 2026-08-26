Najmanje 14 novorođenčadi stradalo u požaru u bolnici u glavnom gradu Pakistana

Požar je izbio u prostoriji za novorođenčad u bolnici Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS). Prema informacijama spasilačkih službi, požar je najvjerovatnije izazvala eksplozija kompresora klima-uređaja unutar prostorije.

Bolničko osoblje uspjelo je spasiti jedno dijete, dok je nekoliko beba zadobilo teške povrede i nalazi se u kritičnom stanju. Strahuje se da bi broj žrtava mogao dodatno porasti.Glavni komesar Islamabada Sohail Ashraf izjavio je da je poziv za hitnu intervenciju upućen nešto prije 7 sati ujutro po lokalnom vremenu. Spasilačke ekipe brzo su stigle na mjesto događaja i uspjele staviti požar pod kontrolu.

Premijer Pakistana Shehbaz Sharif izrazio je “duboku tugu i iskreno žaljenje” zbog požara u bolnici u Islamabadu, u kojem je stradalo najmanje 14 novorođenčadi.

Sharif je naložio nadležnim institucijama da “odmah pokrenu istragu” o tragediji, navodi se u saopćenju njegovog ureda.

“Ovakva situacija, kada su u pitanju djeca, nenadoknadiv je gubitak”, poručio je pakistanski premijer,pišu Vijesti

Sharif je izrazio “iskreno saučešće porodicama nevine djece”, dodajući da je “duboko potresen ovom tragičnom nesrećom”.

Državna bolnica PIMS nalazi se u velikom kompleksu u glavnom gradu Pakistana i jedna je od najvažnijih zdravstvenih ustanova u zemlji.

Požari u pakistanskim bolnicama nisu rijetkost, posebno u državnim ustanovama koje se često suočavaju sa zastarjelim električnim instalacijama i infrastrukturom.

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