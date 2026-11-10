Novi detalji: Prijatelj nastradalog Periša otkrio šta se dešavalo dan prije tragedije

Slučaj je dobio novu dimenziju nakon što su hrvatski mediji objavili snimak nadzorne kamere iz sobe 11a, na kojem se vidi kako medicinsko osoblje duže od osam minuta pritišće pacijentovu glavu jastukom, dok ga istovremeno rukama i nogama drže prikovanog za krevet.

Nakon Periševe smrti, porodici je prvobitno rečeno da je do tragedije došlo zbog problema sa srcem nakon primjene terapije. Međutim, kada su rođaci zatražili da vide tijelo, šokirali su se zbog brojnih vidljivih povreda i modrica.

Smrt nekada uspješnog sportiste, trenera i kineziologa potresla je i Marka Katalinića, trenera Atletskog kluba Agram, za koji je Periš godinama nastupao.



Katalinić je istakao da se Periš klubu pridružio 2013. godine te da je ostvario značajne rezultate, među kojima su dvije titule zimskog juniorskog prvaka Hrvatske i tri seniorske bronzane medalje. Dva puta je nastupio i na juniorskom Svjetskom prvenstvu.

Opisao ga je kao svestranu, mirnu i pristojnu osobu, koja je bila uporna, duhovita i uvijek spremna za druženje. Nakon 2021. godine Periš se posvetio paraobaranju ruke.

Potresen je i Aleksandar Jakovac, predsjednik Hrvatskog saveza za paraobaranje ruke, koji je s Perišem sarađivao od 2024. godine.

Prema njegovim riječima, Periš je do posljednjeg dana radio kao trener, redovno dolazio na treninge i nije pokazivao znakove problema. Njegova smrt posebno je pogodila sportiste koje je trenirao, a neki od njih nisu mogli sakriti suze kada su saznali za tragediju.

Na objavljenom snimku vidi se kako Periš vezanih ruku i nogu leži na krevetu, dok se u prostoriji smjenjuju članovi medicinskog osoblja. Prema navodima novinara Dušana Miljuša, u početku su uz njega bila četiri medicinska tehničara i dvije medicinske sestre,pišu Vijesti

U jednom trenutku jedan od tehničara stavlja mu jastuk preko glave, koji ostaje na tom mjestu i nakon što je pacijent prestao pružati otpor. Ostali ga drže prikovanog za krevet, a jedan ga koljenom pritišće u predjelu grudi.

Porodica je naknadno zatražila obdukciju, čiji su nalazi pokazali povrede vrata i nekoliko slomljenih rebara. Zvanični uzrok smrti još se utvrđuje, a sumnja se na zatajenje srca izazvano gušenjem.

Zbog sumnje na teško ubistvo, policija je uhapsila četvoricu medicinskih tehničara.

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