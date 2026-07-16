Hamas pristao na razoružanje, slijedi povlačenje Izraela iz Gaze

Visoki zvaničnik Hamasa potvrdio je za BBC da je palestinska strana prihvatila plan koji je predložio Odbor za mir. Izrael se zasad nije javno oglasio o tim tvrdnjama.

Trump je poručio da će se izraelske snage povući iz Gaze nakon završetka procesa razoružanja, ističući da je riječ o važnom koraku ka uspostavljanju nove palestinske vlasti koja bi upravljala Gazom.

Druga faza plana primirja, koji su posredovale Sjedinjene Američke Države, predviđa potpuno razoružanje Hamasa, ali i početak obnove Gaze nakon rata.

“Ovo je važna prekretnica u provođenju Trumpovog plana od 20 tačaka. Sporazum će se provoditi u pažljivo planiranim fazama”, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Kako se budu ispunjavale obaveze iz sporazuma, izraelska vojska će se postepeno povlačiti iz Gaze.

Trump je zahvalio Egiptu, Kataru i Turskoj, koje su učestvovale kao ključni posrednici u pregovorima.

BBC navodi da je imao uvid u dokument od četiri stranice u kojem je detaljno opisan plan. Prema tom dokumentu, proces razoružanja Hamasa direktno je povezan s postepenim povlačenjem izraelskih snaga i uspostavljanjem nove palestinske prelazne vlasti uz podršku međunarodnih snaga.

Američki zvaničnici pojasnili su da je plan zasnovan na principu potpune provjere ispunjavanja obaveza. To znači da nijedna strana neće moći preći u narednu fazu dok druga u potpunosti ne ispuni ono na šta se obavezala,pišu Vijesti

Planom je predviđeno da se najprije razoružaju manje naoružane grupe u Gazi. Nakon toga bi Hamas započeo uklanjanje svoje vojne infrastrukture, uključujući tunele, skladišta oružja i pogone za proizvodnju naoružanja. Američki zvaničnici priznaju da će taj dio procesa trajati znatno duže.

Po završetku svih faza, nova palestinska vlast trebala bi imati potpunu kontrolu nad svim oružjem u Gazi.

Na pitanje novinara koliko vjeruju da će se Izrael zaista povući nakon što Hamas bude razoružan, jedan američki zvaničnik odgovorio je da od Izraela ne traže ništa više od onoga što je već prihvatio.

“Ne tražimo od Izraela da učini bilo šta drugo osim da pristane na plan od 20 tačaka koji su i prvobitno prihvatili. Zbog toga smo uvjereni da će ga se pridržavati”, rekao je.

Dodao je da bi Trump bio veoma razočaran ako Izrael ne ispuni dogovor, ali je izrazio uvjerenje da će ostati konstruktivan partner u ovom mirovnom procesu.

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