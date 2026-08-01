Vaš ruter možda uništava internet, a da to i ne znate

Mnogi korisnici vjeruju da će prelazak na internet paket od 500 Mbps automatski riješiti sve probleme sa vezom, ali stručnjaci upozoravaju da to nije uvijek slučaj.

Iako veća brzina omogućava brže preuzimanje velikih datoteka, za svakodnevne aktivnosti poput video-poziva, onlajn igranja i pregledanja interneta mnogo važniju ulogu ima latencija, odnosno kašnjenje u prijenosu podataka.

Poseban problem predstavlja takozvani bufferbloat, pojava kada ruter predugo zadržava pakete podataka u redu čekanja, zbog čega dolazi do primjetnog povećanja kašnjenja i usporavanja veze čak i na veoma brzim internet paketima.

Stručnjaci navode da bufferbloat može pogoditi gotovo svaki ruter, bez obzira na brzinu internet paketa, a mnogi testovi brzine ne prikazuju ovaj problem jer mjere prvenstveno propusni opseg, a ne latenciju.

Zbog toga veza od 100 Mbps sa niskom latencijom u praksi može djelovati responzivnije od veze od 500 Mbps sa izraženim kašnjenjem.

Kao jedno od najefikasnijih rješenja preporučuje se uključivanje funkcije Smart Queue Management (SQM), koja optimizuje raspodjelu mrežnog saobraćaja i značajno smanjuje latenciju, iako pritom može neznatno umanjiti maksimalnu brzinu prijenosa podataka.

Stručnjaci ističu da će korisnici nakon pravilnog podešavanja rutera često primijetiti osjetno stabilniju i bržu vezu u svakodnevnom korištenju interneta, navodi xda.

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