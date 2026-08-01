Radeljić zaigrao za Dinamo od prve minute: Noge su mi se tresle

Na otvaranju sezone Dinamo je savladao Slaven Belupo na Maksimiru rezultatom 2:0, a od prve minute je zaigrao reprezentativac BiH Stjepan Radeljić.

Nakon meča, Radeljić je rekao kako je bilo važno za tim da pobjedom uđe u prvenstvo, dok je on bio pod tremom.

– Poseban je osjećaj krenuti od prve minute pred ovoliko navijača. Malo na početku noge su se tresle, ali kako je utakmica odmicala, bilo je sve bolje i bolje. Hvala navijačima na podršci i idemo još jače – rekao je Radeljić.

Radeljić je ovog ljeta u Dinamo stigao iz Rijeke, a debitirao je protiv švicarskog Tuna (Thun) u kvalifikacijama za Ligu prvaka, ali tek u finišu meča.

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