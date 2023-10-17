Netanyahu poručio da dolazi u New York uprkos pozivima na hapšenje…

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da planira prisustvovati zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u New Yorku u septembru, uprkos pozivima gradonačelnika tog grada Zohrana Mamdanija da bude uhapšen.

U intervjuu za Fox News, nakon posjete Washingtonu i sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, Netanyahu je rekao da nema namjeru odustati od puta u New York.

“Idem u New York. Reći ću istinu pred tim izabranim zvaničnikom koji širi mržnju i okreće jednu grupu Njujorčana protiv druge. Okreće ih protiv jevrejske zajednice u New Yorku”, izjavio je Netanyahu.

Mamdani već duže vrijeme kritikuje izraelskog premijera zbog vojnih operacija Izraela u Gazi i Libanu. Nedavno ga je nazvao “ratnim zločincem” i optužio za odgovornost za, kako je naveo, teške zločine nad Palestincima.

Gradonačelnik New Yorka priznao je da gradske vlasti nemaju zakonske ovlasti da uhapse Netanyahua na osnovu naloga Međunarodnog krivičnog suda (ICC), ali je pozvao federalne institucije da razmotre takvu mogućnost.

Netanyahu je oštro reagovao na te izjave, upoređujući ih s periodima najveće netrpeljivosti u historiji.

“Jesmo li mi u tridesetim godinama prošlog vijeka? Šta je ovo? Toliko mržnje i toliko laži”, rekao je izraelski premijer.

On je kritikovao i Međunarodni krivični sud, nazvavši ga “korumpiranom i zlom organizacijom”, te postavio pitanje zbog čega je protiv njega izdat stav koji ga povezuje s ratnim zločinima, dok se, prema njegovom mišljenju, ne postavlja isto pitanje u vezi s Hamasom.

Netanyahu je upozorio da bi odluke ICC-a u budućnosti mogle pogoditi i druge lidere, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa ili pripadnike američke vojske.

Govoreći o sastanku s Trumpom, Netanyahu ga je opisao kao jedan od najboljih razgovora koje je imao s američkim predsjednikom.

“Neki kritičari pokušavaju pronaći slabosti u našem savezništvu, ali ono što su pronašli jeste čvrst zid”, rekao je Netanyahu.

Izraelski premijer govorio je i o Iranu, navodeći da Izrael ne želi da vlasti u Teheranu dođu do nuklearnog oružja kojim bi, kako tvrdi, mogle ugroziti Izrael, Sjedinjene Američke Države i međunarodnu sigurnost.

“Imamo zajednički cilj i on će biti ostvaren, bilo diplomatskim putem ili drugim sredstvima”, poručio je Netanyahu, pišu Vijesti.

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