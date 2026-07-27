Pucnjava kod američkog konzulata u Torontu: Policija traga za napadačima

„Policajci su čuli pucnjeve u tom području“, objavila je policija Toronta na društvenoj mreži X, dodajući da je bijela limuzina viđena kako napušta mjesto događaja.

Područje oko konzulata je ograđeno, a policija je pronašla čahure. Niko nije povrijeđen, dok osumnjičeni za sada nisu identifikovani, naveli su iz policije.

Američki konzulat zahvalio je policiji na „reakciji“ nakon incidenta.

Dana 10. marta dvije osobe ispalile su više hitaca prema konzulatu SAD, što je policija tada opisala kao „incident od značaja za nacionalnu sigurnost“.Nakon tog napada pojačane su mjere zaštite američkih i izraelskih diplomatskih objekata u Torontu, u periodu kada je rat na Bliskom istoku dodatno povećao sigurnosne tenzije.

Dvije osobe, starosti 18 i 19 godina, uhapšene su u junu u okviru istrage tog slučaja. Policija je saopćila da su osumnjičeni bili angažovani za izvršenje nasilnih djela, ali nije iznijela dodatne detalje.

Policija je također navela da istražuje više pucnjava koje imaju sličan način izvršenja, uključujući i napad na sinagogu u Torontu 2. marta.

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