LJEKAR OGOLIO ISTINU O PRIMANJIMA: Evo koliko se plaća trud i rad u njemačkim bolnicama

Međutim, osnovna plata tek je dio ukupne zarade. Tokom marta odradio je četiri dežurstva, tri tokom radne sedmice i jedno vikendom. To je uključivalo tri smjene od čak 24 sata, kao i jednu smjenu u trajanju od 14 i po sati. Istovremeno je tokom tog mjeseca iskoristio i sedmicu godišnjeg odmora.

– Zbog dežurstava sam odradio dodatnih 74 i po sata, povrh svog redovnog radnog vremena od osam do 16.30 sati, pojasnio je.

Kada su obračunati svi dodaci za dežurstva, njegova ukupna bruto mjesečna plata porasla je na 8.739 eura. Ipak, veliki dio tog iznosa odlazi na poreze i doprinose.

– Na kraju nisam dobio 8.739 eura. Na račun mi je leglo 5.007 eura. To je moja prosječna neto plata kao ljekara na drugoj godini specijalizacije u Njemačkoj, rekao je, prenosi Dnevno.hr.

Njemački ljekari su među najplaćenijima u Evropi, ali njihove plate dolaze uz veliku odgovornost i izrazito zahtjevne uslove rada.

Specijalizanti često rade višesatna dežurstva, vikende i praznike, a u mnogim bolnicama hronično nedostaje medicinskog osoblja, zbog čega su prekovremeni sati gotovo svakodnevica. Upravo zato osnovna plata rijetko predstavlja konačnu mjesečnu zaradu, jer značajan dio prihoda dolazi od dodataka za noćni rad, dežurstva i rad neradnim danima.

Njegovih nešto više od 5.000 eura neto mjesečno znatno je iznad prosječne njemačke plate. Prosječna neto primanja zaposlenih u Njemačkoj kreću se oko 2.800 do 3.000 eura mjesečno, što znači da ljekar na specijalizaciji zarađuje gotovo dvostruko više od prosjeka.

S druge strane, treba uzeti u obzir i znatno više troškove života, naročito u većim gradovima poput Minhena, Frankfurta ili Hamburga, gdje su kirije i svakodnevni troškovi među najvišima u Evropi.

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