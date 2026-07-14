Rubio pozvao Kubu da oslobodi više od 700 političkih zatvorenika

Rubio je u saopćenju potvrdio dolazak umjetnika Luisa Manuela Otera Alcántare u Sjedinjene Američke Države te poručio da se traži hitno oslobađanje svih političkih zatvorenika koje, kako je naveo, kubanske vlasti nepravedno drže u pritvoru,pišu Vijesti

„Pozivamo na trenutno oslobađanje više od 700 nepravedno pritvorenih političkih zatvorenika koje drži režim“, rekao je Rubio.

Dodao je da međunarodna zajednica ne bi trebala ignorirati kršenja ljudskih prava na Kubi.

„Međunarodna zajednica mora prestati zatvarati oči pred kršenjem ljudskih prava od strane kubanskog režima i pridružiti nam se u zahtjevu za okončanje represije“, poručio je američki državni sekretar.

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