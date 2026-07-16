Nevrijeme u Njemačkoj: Hitno proglašeno vanredno stanje, ima nastradalih

U Karlsruheu je stablo koje je oborilo olujno nevrijeme praćeno grmljavinom usmrtilo jednu osobu, saopćila je policija.Vatrogasna služba izvijestila je da je tokom večeri u četvrtak i noći zaprimila više od 250 poziva za intervencije,piše Vijesti

Lakše povrede od pada grana zadobili su i vozači automobila te jedno dijete.

Grad je zbog trenutne krizne situacije proglasio takozvano operativno vanredno stanje kako bi se brojne intervencije koordinirale iz jednog centra.

Hitne službe bile su intenzivno angažirane i u drugim mjestima u pokrajini. U Pforzheimu je policija zaprimila oko 30 poziva.

Zabilježeno je oko 70 intervencija na terenu, uključujući i one zbog padanja crijepa s krovova i poplavljenih podruma.

U Besigheimu je udar groma u krov izazvao požar u kojem je nekoliko osoba lakše povrijeđeno.

U okrugu Rems-Murr nevrijeme je obaralo drveće na zgrade, a šteta se procjenjuje na oko 100.000 eura. Policija je saopćila da je ukupno bilo oko 50 poziva za intervenciju.

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