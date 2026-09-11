Podignuta optužnica protiv 7 osoba zbog katastrofe u Domu penzionera: Među njima direktor, uposlenici, kao i osobe iz privatne firme “Inproz”

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv sedam osoba u predmetu vezanom za požar u Domu penzionera u Tuzli.

Optužnica je podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića (50), Zinaide Razić Halilović (47), šefice jedne službe u Domu i koja je po nalogu direktora faktički obavljala poslove organizacije rada i rasporeda zaposlenika i članice Upravnog odbora, te protiv Mustafe Azabagića (67) koji je obavljao poslove referenta protivpožarne zaštite i zaštite na radu u Domu. Također, optužnica je podignuta i protiv tri odgovorne osobe iz firme „Inproz“ Tuzla u svojstvu stručnog tima prilikom izrade „Procjene ugroženosti od požara“ za Dom penzionera Tuzla iz 2021. godine: Nedima Džambića (70), Mirsada Zukančića (69) i Jasmina Softića (37), te protiv Ibrahima Sarajlića (56), inspektora za zaštitu od požara u Kantonalnoj upravi civilne zaštite TK,piše AvazOni se terete da su u periodu od aprila 2021. do 4. novembra 2025. godine počinili krivično djelo teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa izazivanjem opšte opasnosti, te Bakalović i za produženo krivično djelo zloupotreba položaja i ovlašćenja.

Svih sedam optuženih, unutar svojih propisanih ovlaštenja i dužnosti, suprotno zakonskim i podzakonskim aktima i standardima vezanim za protivpožarnu i socijalnu zaštitu, su propustili da obezbijede, predlože ili nalože propisane mjere zaštite od požara i opšte sigurnosti korisnika, iako su znali da se radi o objektu visokog rizika uvrštenom u prvu kategoriju rizika od požara i u kojem borave posebno ranjive kategorije korisnika (gdje je smješteno 180 korisnika starije životne dobi, od kojih je 110 teško bolesnih, nepokretnih ili osoba sa invaliditetom).

Uslijed takvih propusta nisu provedene obavezne sigurnosne mjere u objektu zbog čega nije uspostavljen stalni nadzor nad nepokretnim i slabo pokretnim osobama i odgovarajući smještaj i raspored korisnika u skladu sa njihovim zdravstvenim stanjem i pokretljivošću, te nije uspostavljen adekvatan sistem prevencije od požara i generalno protivpožarne zaštite.

Time je onemogućeno: pravovremeno uočavanje i lokalizovanje požara, blagovremena evakuacija korisnika, rano otkrivanje i dojava požara i ugljen monoksida u sobama korisnika, odvođenje dima i toplote iz objekta, stalno praćenje i nadzor nad sistemom za dojavu i pravovremeno otkrivanje požara, stručno postupanje recepcionera, uspostavljanje i provođenje kontinuiranog i efikasnog staranja o mjerama zaštite od požara i ažuriranje procjene ugroženosti od požara.

U optužnici je navedeno da su ovi propusti imali za posljedicu ugrožavanje sigurnosti većeg broja ljudi, te kada je izbio požar u sobi jednog od korisnika 4. novembra 2025. godine, koji se brzo počeo širiti, pouzrokovana je smrt 15 korisnika Doma penzionera Tuzla (nalazi obavljenih obdukcija potvrđuju direktnu uzročno-posljedičnu vezu gušenja ugljen-monoksidom ili drugih komplikacija za 15 korisnika starije životne dobi), koji zbog svog zdravstvenog stanja nisu bili u mogućnosti da se samostalno zaštite ili evakuišu, te je povrijeđeno više od 30 osoba.Dakle, kao službene i odgovorne osobe, nepostavljanjem propisanih naprava za zaštitu od požara, i uopće ne postupajući po propisima ili tehničkim pravilima o zaštitnim mjerama, izazvali su opasnost po živote ljudi, uslijed čega je prouzrokovana smrt više osoba.

Optužnica je dostavljena Kantonalnom sudu Tuzla na potvrđivanje i potkrijepljena je obimnom dokaznom građom i sa oko 1.000 različitih materijalnih dokaza i dokumentacije, uključujući i više stručnih vještačenja po timovima vještaka protivpožarne zaštite, zaštite na radu, arhitektonske i građevinske struke, elektro struke, kao i vještaka sudske medicine,piše Avaz

U optužnici je predloženo da sud svim optuženima izrekne sigurnosne mjere zabrane obavljanja funkcije, pozicije ili obavljanja aktivnosti u periodu od 10 godina.

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