Prosjek plate ne pokriva ni polovinu troškova života: Potrošačka korpa skoro 4.000 KM

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao je da je sindikalna potrošačka korpa za august 2026. godine iznosila 3.810 KM.Prema posljednjim dostupnim podacima, prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH u junu 2026. godine iznosila je 1.714 KM, dok je minimalna plata bila 1.027 KM. To znači da prosječna plata pokriva svega 44,98 posto sindikalne potrošačke korpe, a minimalna plata tek 26,95 posto njenih troškova.z Saveza samostalnih sindikata pojasnili su da je prilikom izrade potrošačke korpe u obzir uzeta prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH, kao i minimalni troškovi života četveročlane porodice, dvoje odraslih i dvoje djece, od kojih jedno pohađa srednju, a drugo osnovnu školu,piše Avaz

Potrošačku korpu čini sedam kategorija, s različitim udjelom u ukupnim troškovima.Najveći dio odnosi se na prehranu (43,58 posto), zatim slijede obrazovanje i kultura (18,37 posto), stanovanje i komunalne usluge (11,56 posto), odjeća i obuća (10,50 posto), higijena i održavanje zdravlja (6,83 posto), održavanje domaćinstva (5,25 posto) te prijevoz (3,94 posto).

– U kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za deset stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest stavki – naveli su iz Saveza samostalnih sindikata.

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