UDARAJU GDJE STIGNU! Iran pokrenuo napade u ove 3 države, GORE AMERIČKE BAZE – ponovo ključa na BLISKOM ISTOKU!

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) i vojska Islamske Republike Iran saopštile su danas da su izvele više napada na američke vojne ciljeve u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, uključujući radarske sisteme, komunikacionu infrastrukturu, rezervoare goriva i lokacije na kojima su raspoređeni američki vojnici. Iranski mediji javljaju o eksplozijama u više oblasti zemlje, dok je protivvazdušna odbrana aktivirana u Teheranu, piše espreso.

Prema navodima agencije Tasnim, IRGC je saopštio da su u okviru osmog talasa operacije “Nasr 2”, raketama i dronovima gađani radar za rano upozoravanje sistema C-RAM u bazi Ali el-Salem u Kuvajtu, kao i lokacija na kojoj se nalaze američki vojnici.

Iranska vojska je, kako se navodi, u devetoj fazi operacije “Munja” izvela napad dronovima na komunikacione sisteme, radarsku lokaciju i rezervoare goriva u bazi Al-Azrak u Jordanu, koju je opisala kao jedan od ključnih američkih vojnih centara u regionu.

IRGC je takođe saopštio da je iznad Andimeška oboren i uništen američki dron MQ-9 pomoću novog sistema protivvazdušne odbrane.

Prema navodima Tasnima, i Bahrein je bio meta velikog talasa iranskih napada dronovima na američke baze, pri čemu je prijavljeno najmanje deset snažnih eksplozija.

Izveštaji govore i o više eksplozija u Kuvajtu, dok je kuvajtska vojska saopštila da njena protivvazdušna odbrana odgovara na napade iranskih dronova.

Iranske vlasti navode da su napadi izvedeni kao odgovor na, kako tvrde, prethodne napade na iransku teritoriju i vojne ciljeve.

Tramp: “Postignite sporazum ili vam neće ostati ništa”

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana, uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko Teheran ne pristane na sporazum, dodajući da trenutno ne želi pregovore sa Iranom.

Američki predsednik je istovremeno naveo da kontakti između dve strane nisu prekinuti i da iranski predstavnici i dalje pokušavaju da postignu sporazum.

“Poruka je bila jednostavna – morate da postignete sporazum ili vam neće ostati ništa”, rekao je Tramp u sredu, dodajući da vjeruje da Iran nema drugog izbora osim da pregovara.

Iranski zvaničnici: Poginulo više od 30 civila u američkim napadima

Više od 30 civila i sedam pripadnika iranske vojske poginulo je u američkim napadima na Iran, dok je 260 ljudi ranjeno, saopštili su danas iranski zvaničnici.

Portparolka iranske vlade Fatemeh Mohadžerani rekla je da je u napadima izvedenim poslednjih dana na jugu zemlje poginulo više od 30 civila, prenijela je agencija Mehr.

Šef Odeljenja za odnose s javnošću iranskog Ministarstva zdravlja Hosein Kermanpur rekao je da je u najnovijem talasu američkih napada poginulo 26 ljudi, među kojima tri žene i šestoro djece mlađe od 18 godina, dok je 260 osoba povređeno.

Prema njegovim riječima, 222 ranjene osobe su nakon ukazane pomoći otpuštene iz bolnica.

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