SAD pogodio naftni tanker u Hormuškom moreuzu raketama “Hellfire”

Američka vojska saopćila je u četvrtak ujutro da je onesposobila prazan naftni tanker nakon što je posada ignorisala više upozorenja. Prema navodima Washingtona, u brod su ispaljene rakete “Hellfire”, koje su pogodile dimnjak tankera i zaustavile njegovo kretanje.

Ovo je bio peti uzastopni dan američkih udara na Iran. Već u srijedu navečer američke snage gađale su iranske obalne odbrambene položaje i raketne sisteme, samo nekoliko sati nakon što su pogođena skladišta i lansirne pozicije krstarećih projektila na ostrvu Veliki Tunb.

Napadi su se potom proširili i na sjevernije dijelove zemlje. Iranski državni mediji izvijestili su o udarima na glavni grad Teheran, dok su stanovnici prijavili aktiviranje protivzračne odbrane širom grada u ranim jutarnjim satima.

Iran je odgovorio napadima na ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Za sada nema potvrđenih informacija o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti. Iranske vlasti tvrde da je u posljednjim američkim napadima poginulo više od 35 ljudi, dok je više od 300 ranjeno.

Nova eskalacija dolazi samo nekoliko dana nakon što je postalo jasno da je primirje između dvije zemlje praktično propalo, što dodatno povećava strah od izbijanja otvorenog rata.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila je da su najnoviji udari usmjereni na iranske vojne kapacitete koji se koriste za ugrožavanje brodova koji slobodno prolaze kroz Hormuški moreuz, jednu od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za trgovinu energentima.

Iranski mediji navode da su pogođene četiri lokacije u blizini grada Ahvaza, kao i Bandar Abbas, najveća iranska luka na Hormuškom moreuzu. Projektili su također pali u blizini Sirika i ostrva Kešm na jugu Irana.

Sukob između Washingtona i Teherana dodatno je eskalirao nakon što je Iran u subotu objavio zatvaranje Hormuškog moreuza, čime je ponovo ugrožen prolazak brodova kroz plovni put kojim se prije rata transportovalo približno 20 posto svjetskih zaliha nafte i prirodnog plina.

SAD su u srijedu ponovo uspostavile pomorsku blokadu Irana. Kao odgovor, Iranska revolucionarna garda (IRGC) zaprijetila je obustavom cjelokupnog izvoza energije s Bliskog istoka, poručivši da će “regionalni energetski izvoz biti dostupan svima ili nikome”.

Napetosti su odmah utjecale i na tržište energenata. Cijena sirove nafte Brent porasla je iznad 85 dolara po barelu, što je više od 15 posto u odnosu na period prije početka sukoba, iako je još uvijek ispod gotovo 120 dolara koliko je dostizala u najintenzivnijoj fazi rata.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će Iran uskoro biti “poražen”, dodajući da Teheran želi postići dogovor. Dan ranije otkrio je da su američki pregovarači kontaktirali iranske predstavnike uz poruku: “Bolje vam je da postignete sporazum.”

Trump je također nagovijestio mogućnost proširenja vojnih operacija kako bi se ponovo otvorio Hormuški moreuz, upozorivši da bi meta mogao postati i “Pickaxe Mountain”, snažno utvrđeni podzemni kompleks povezan s iranskim nuklearnim programom.

Iako su SAD i Iran prije nekoliko sedmica potpisali memorandum o razumijevanju (MOU) s ciljem okončanja rata i nastavka pregovora o iranskom nuklearnom programu, iranski glavni pregovarač upozorio je da taj dokument ima smisla samo ako se njegove odredbe poštuju.

“Ako Iran neće imati nikakvu korist od memoranduma o razumijevanju, nemamo razloga da ga se pridržavamo”, izjavio je Mohammad Bagher Ghalibaf.

On je dodao da sigurnost Irana zavisi od, kako je rekao, “iranskih aranžmana” u Hormuškom moreuzu te da se njegova zemlja nalazi u “egzistencijalnom ratu sa Amerikom”.

Glasnogovornik iranske vojske poručio je da je jedini način za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza da Sjedinjene Američke Države ispune obaveze iz memoranduma. Stručnjaci smatraju da su nejasne odredbe sporazuma, posebno one koje se odnose na odgovornost Irana za sigurnost plovidbe kroz moreuz, dodatno doprinijele konfuziji oko američke strategije,pišu Vijesti

Uprkos novoj eskalaciji sukoba, Trump je kasno u srijedu saopćio i jednu pozitivnu vijest, navodeći da je Iran oslobodio američku državljanku Denu Karari, kojoj od decembra 2024. godine nije bilo dozvoljeno da napusti Iran.

“Sjedinjene Američke Države cijene ovaj gest dobre volje Irana”, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Advokat za ljudska prava Jared Genser potvrdio je da je Dena Karari napustila Iran i da je na sigurnom putu prema Sjedinjenim Američkim Državama.

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