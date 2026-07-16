Argentina za sedam minuta okrenula Engleze i zakazala finale sa Španijom!

Šta reći za ovu ludu utakmicu? Englezi su imali sve u svojim rukama do 85. minute i sve su uspjeli prokockati te ostati bez prvog finala nakon 60 godina.

Prvo poluvrijeme čista uspavanka. Osim oštrih faulova nema se izdvojiti apsolutno ništa. Prava šahovska partija, ali zato u drugom dijelu vatromet!

Krenulo je slično i bez prilika, ali onda kao grom iz vedra neba Anthony Gordon pogađa za vodstvo Engleske.

U 55. minuti Englezi dolaze do lopte, Morgan Rogers je centrirao na drugu stativu, a Nahuel Molina bio neoprezan. Ubacio mu se Anthony Gordon i smjestio loptu tamo gdje je želio – ravno u mrežu.Izgledalo je kao da je to to, Gaučosi su djelovali bezidejno, kao i Leo Messi, a onda preokret.

Prvo u 85. minuti Enzo Fernandez lansira topovsko đule i pogađa malu mrežu gola Pickforda!Kakav je to bio šok za Gordi Albion koji ošamućen nakon toga nikako nije dolazio sebi. Nakon prvog uslijedio je odmah i drugi gol,pišu Vijesti

Već u drugoj minuti nastavka Lautaro Martinez glavom proslijeđuje loptu u mrežu i to nakon ubačaja najvećeg ikada.

Nakon toga Tuchelov tim se nije vratio i u subotu će protiv Francuza igrati za treće mjesto i bronzanu medalju utjehe.

Sa druge strane, Argentina i Španija će u nedjelju od 21 sat igrati za naslov prvaka svijeta u spektaklu!

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