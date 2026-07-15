SEDMIČNI HOROSKOP od 20.7. do 26.7. – Najsretniji znakovi će biti Lav, Ovan, Vaga

Ovan

LJUBAV: Zajedno s voljenom osobom prolazit ćete zanimljiva iskustva u kojim će obje strane otkrivati ponešto novo. Shvatit ćete ne samo da se volite, nego i da dijelite mnogo toga zajedničkog. Samci će također biti otvoreni za nova iskustva.

KARIJERA: Nalazite se u periodu kad će neke stvari trebati definitivno privesti kraju. Baš ovaj tjedan karakterističan je po tome. Završit ćete neke priče i okrenuti novi list. Kod nekih će to biti malo radikalnije. Ne žurite, nego prvo odvažite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetljivost na stres. Opuštajte se.

Bik

LJUBAV: Većina vašeg privatnog života bit će usmjerena na sasvim obične aktivnosti kroz koje ćete uživati i nečiju naklonost. Bez velike pompe znat ćete cijeniti sitnice, a voljena osoba će vam uzvraćati jednakom mjerom. Sasvim jednostavno i dobro.

KARIJERA: Cijeli tjedan bit će usmjeren na rješavanje jednog važnog financijskog pitanja. Otvorit će se teme ulaganja, raspoređivanja sredstava ili sufinanciranja. No ovaj put, o tome će ovisiti mnogo toga. Budite realni i profesionalni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Manje jedite, više se krećite.

Blizanci

LJUBAV: Obiteljski izazovi dobrim će dijelom zaokupljati vašu pažnju u privatnom životu. Oni u vezama balansirat će između partnera i obitelji iz koje potječu s tim da će im odnos s voljenom osobom škripiti. Samci će ostati kod kuće.

KARIJERA: Ovaj tjedan za neke od vas mogao bi donijeti dosta borbe u poslu i karijeri. Neće biti ni lako ni glatko. Cijeli tjedan čekat ćete da se situacija razbistri, a kad vam se učini da je sve jasno, uvidjet ćete da nailaze nova pitanja. I tako stalno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi i skromniji.

Rak

LJUBAV: Kamo god išli primijetit ćete da su mnoge oči uprte u vas. Bit ćete zanimljivi i privlačni drugima, pa su ovo dani kad lako možete naći društvo. Ako ste još sami, ne sjedite kod kuće. Oni u vezama bit će sretni i ispunjeni, a njihov ljubavni život bogat.

KARIJERA: Moguće je da će vam se neke stvari na poslu učiniti težim nego što one zapravo realno jesu. Stalno ćete imati osjećaj da gubite tlo pod nogama ili da sve ovisi o drugima, a baš ništa o vama. To je samo privremeno i dakako, prolazno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osigurajte si dovoljno sna i odmora.

Lav

LJUBAV: Peripetije u vašem privatnom životu nizat će se bez plana i mogućnosti odgode. Okidač će biti potreba za dominacijom ili kontrolom, a ništa nećete moći kontrolirati. Budite strpljivi i tolerantni koliko god možete, te više uvažavajte partnera.

KARIJERA: Što god se našlo na dnevnom redu, vi ćete biti onaj pokretač ili glas koji će dati završnu riječ bilo da se radilo o važnim odlukama, bilo o redovnim zadacima. Vaši potezi dobit će na težini, pa pazite što radite. Držite se ciljeva.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite u prirodu.

Djevica

LJUBAV: Male nesuglasice u osobnim odnosima bit će povezane s nesporazumima ili neiskrenostima. Ne morate sve otkriti, ali ono što pokažete neka bude iskreno. Također ne gurajte glavu u pijesak, te se fokusirajte na ono dobro između vas.

KARIJERA: S lakoćom ćete rješavati sve na što budete nailazili u svom profesionalnom radu. Vaša urođena otvorenost ovaj će put biti skladno pomiješana s ležernošću, pa će se mnogi iznenaditi kako smjelo vodite cijelu stvar. Uspjet ćete.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje ima ljudi. Vole vas.

Vaga

LJUBAV: Aktivirat će se vaša mašta i kreativnost, pa ćete služeći se spomenutim uspijevati rješavati sve dvojbe u privatnom životu. Ako još uvijek tražite svoju ljubav, dotjerajte se i izađite među ljude. Bit ćete im zanimljivi i prihvatit će vas.

KARIJERA: Sazrela vam je ideja o poslu za koji se treba potruditi, no vi ste potpuno predani i spremni ići u to. Pokrenut ćete neke stvari koje možda neće odmah dati rezultate, ali bit ćete na dobrom putu. Pomoći će i neki stručni ljudi koji mogu utjecati na sve.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite uporniji.

Škorpion

LJUBAV: Oni koji imaju obitelj dane će najradije provoditi s njom. Oni u parovima prolazit će pomalo turbulentno razdoblje gdje će trebati otvoriti karte i jasnije definirati zajednički odnos. Ipak, još uvijek neće sve biti jasno.

KARIJERA: Moći ćete se bez imalo bojazni osloniti na svoje prethodne rezultate. Neki će to iskoristiti da odu korak dalje, a bit će i onih koji će živjeti na staroj slavi dokle god ide. Uglavnom, nemojte se uspavati, posao napreduje kroz suradnju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se.

Strijelac

LJUBAV: Sad više neće biti tako zahtjevno, a otuđenje će se smanjiti. Unatoč tome, neki će sumnjati u bolje ljubavne prilike. Probudite se i krenite van, među ljude. Ne dopustite sebi da samujete, prihvatite svaki poziv, a naročito od prijatelja.

KARIJERA: Zamišljat ćete se u ulozi dobročinitelja. Mnogi će zaista uravnotežavati stvari na poslu. Kolege će se rado oslanjati na vas. Istovremeno ćete poticati razvoj sasvim novih ideja ili tehnologija. Bit će to tjedan u kom će biti svega pomalo.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pustite misli neka lutaju i same nađu put.

Jarac

LJUBAV: U osobnim odnosima sve će vam važnije biti zajedništvo i razumijevanje. Zato ćete otvoriti svoje karte s povjerenjem i u nadi da će vas druga strana potpuno prihvatiti. Sve govori u prilog tome da ćete uspjeti. Samo ne žurite.

KARIJERA: Isprobavat ćete različite varijacije poslovanja. Ovo će vam donijeti određenu radost jer neće biti dosadno. Umjetnici pred publikom imat će sve više posla, a pljesak neće izostati. Zaposleni u uslužnim djelatnostima također će imati više posla.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osvježit ćete svoj stil.

Vodenjak

LJUBAV: Svoju silnu energiju uložit ćete u učvršćivanje odnosa s osobom koju volite. Bit će to velik trud s malo manje velikim rezultatima. Poslužit ćete se originalnim idejama koje će ponekad iznenađivati drugu stranu. Ipak, bit ćete prihvaćeni.

KARIJERA: Prepoznajete da dolazi vrijeme za borbu. Sve ste spremniji jasno i glasno izraziti svoj stav, a ako se netko s njim ne slaže, vi ćete iznijeti argumente. Nećete odustati sve dok se ne postigne kompromis. U svemu se oslanjajte na svoj unutrašnji glas.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

Ribe

LJUBAV: Kontakti će se malo prorijediti, ali osjetit ćete da je tako i bolje jer vam treba mir, pa i samoća. Uspijevat ćete napraviti analizu svoje ljubavne prošlosti, pa onda opet izaći van, u društvo. I tako naizmjenično. Bit će ovo šareni tjedan.

KARIJERA: Vjerojatno će vas podržati stručni ljudi jer će prepoznati vaše kvalitete. Bit će vam drago, premda ćete osjećati blage posljedice nakupljenog umora. Sad možete raditi malo lakše i bez pritiska. Oslonite se na one koji vas podržavaju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se uz ono što volite, piše ehoroskop.

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