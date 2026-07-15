UO PIO donio odluku o usklađivanju penzija: Evo koliko će iznositi najniža penzija već od jula

„Penzije ostvarene tokom 2026. godine neće biti predmet ovog usklađivanja, osim najnižih i zagarantiranih penzija, koje će biti akontativno usklađene po istoj stopi“, saopćeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

„Posebno napominjemo da su ranije procjene predviđale nešto višu stopu rasta indeksa potrošačkih cijena. Međutim, prema posljednjim zvaničnim podacima Federalnog zavoda za statistiku, došlo je do usporavanja rasta potrošačkih cijena, prvenstveno usljed naglog pada cijena nafte, ali i drugih proizvoda i usluga na domaćem i međunarodnom tržištu. Shodno tome, konačno utvrđeni rast CPI-ja u posmatranom periodu iznosi 3,2 posto, dok je rast prosječne bruto plaće zabilježen na nivou od 3,7 posto“, navedeno je.

Iz Federalnog zavoda ističu da će konačna stopa redovnog usklađivanja biti utvrđena nakon što budu dostupni svi zvanični statistički podaci za prvo polugodište 2026. godine.

Ukoliko konačna stopa usklađivanja bude veća od 3,5 posto, razlika će korisnicima biti obračunata i isplaćena retroaktivno, počevši od penzije za juli 2026. godine.

Odluka će, prema saopštenju iz PIO stupit na snagu nakon što Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donese zaključak o davanju saglasnosti na ovo usklađivanje.

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