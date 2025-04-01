HILJADE OPASNIH STVORENJA PREPLAVILO OBALU: Izdato hitno upozorenje na DŽINOVSKU NEMAN, opasne su, NE DODIRUJTE IH!

Veliki broj džinovskih meduza je primijećen duž obale sjeveroistočnog dijela SAD, pa su nadležni upozorili kupače da budu izuzetno oprezni.

Veliki broj džinovskih meduza je primijećen duž obale sjeveroistočnog dela SAD, pa su nadležni upozorili kupače da budu izuzetno oprezni.

Na društvenim mrežama osvanuli su snimci morskih stvorenja iz porodice Cyanea capillata, poznatih kao div meduze, dlakave meduze ili lavovska griva.

Lako mogu da povrede

Pipci ovih meduza mogu da dostignu impresivnu dužinu od 36 metara, ali i da povrede nakon što stvorenje ugine.

Najveći broj je zabeležen duž obale Nove Engleske – od severnog dela Masačusetsa, preko Kejp Koda i ostrva Nantaket, pa sve do Mejna. Na pojedinim lokacijama njihov broj se meri u hiljadama.

U objavi na društvenim mrežama kompanija Great Marsh Kayak Tours navodi da je Kejp Kod trenutno “preplavljen” meduzama.

“Pazite na djecu i kućne ljubimce”

Dugi pipci Cyanea capillata prekriveni su žarnim ćelijama koje sadrže neurotoksine i pri dodiru sa kožom izazivaju snažan osećaj pečenja. Bol se može pojačavati, a često ga prate osip, svrab, grčevi u mišićima, glavobolja i mučnina.

Zbog toga su nadležni izdali posebno upozorenje građanima:

“Držite djecu i kućne ljubimce dalje od meduza koje su se nasukale na obalu. Ne dodirujte meduze, niti njihove pipke, čak ni ako izgledaju mrtvo”.

Stručnjaci upozoravaju da pipci ove vrste mogu da zadrže sposobnost da opeku čovjeka čak 25 dana nakon uginuća, prenosi Daily Mail.

Jedna od najvećih na svijetu

Prema mišljenju morskih biologa, nagli porast broja meduza posljedica je više faktora – povećane temperature mora, vetrova, obilje hrane i morskih struja koje ih donose ka obali.

Cyanea capillata spadaju među najveće meduze na svetu, a prečnik njihovog tela može biti veći od dva metra.

“Plaže su za sada otvorene za posjetioce, ali apelujemo na sve da budu oprezni i da poštuju uputstva spasilaca i nadležnog osoblja. Ukoliko dođe do kontakta sa meduzom ili vam je potrebna pomoć, odmah se obratite spasiocima”, poručuju nadležni, piše espreso.

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