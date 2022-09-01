Svijet

Recep Tayyip Erdogan: Turska će učiniti sve da se ne ponove stradanja poput genocida u Srebrenici

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Objavljeno prije 36 minuta

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da Turska čini i da će činiti sve što je potrebno kako bi spriječila da se ponove stradanja poput genocida u Srebrenici.

Govoreći nakon sjednice Vlade u Ankari, Erdogan je povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici taj zločin opisao kao tamnu mrlju u historiji čovječanstva, posebno Evrope.

Istakao je da će Turska nastaviti raditi na izgradnji stabilne i prosperitetne Bosne i Hercegovine u kojoj ljudi različitih vjera, kultura i etničkih identiteta žive zajedno u miru.

Erdogan je također kritikovao međunarodnu zajednicu zbog toga što nije spriječila masakr, rekavši da su zapadne zemlje i institucije samo nijemo posmatrale pokušaj etničkog čišćenja u srcu Evrope.

Dodao je da mirovne snage Ujedinjenih nacija nisu uspjele zaštititi civile u područjima koja su bila proglašena sigurnim zonama.

Podsjetio je da je ubijeno 8.372 Bošnjaka, među kojima su bile žene, djeca i starije osobe, te da su njihova tijela zakopana u masovnim grobnicama. Naglasio je da rane koje je ostavio genocid nastavljaju krvariti i nakon 31 godine.


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