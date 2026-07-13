Posljednji trenuci američkog senatora: Našalio se da ne može umrijeti dok ne pomiri Izrael i Saudijsku Arabiju

Kako navodi ovaj američki medij, Graham je predano radio na nekoliko njemu izrazito bliskih tema, poput sankcija Rusiji i stanja na Bliskom istoku.

Noć prije nego što će naglo preminuti, Graham je obavio telefonski razgovor s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, kojem je govorio o svom putovanju u Ukrajinu.

Nakon poziva se nije osjećao dobro, ali je svojim saradnicima rekao da ne želi ići doktoru prije nego što obavi gostovanje na televiziji koje je zakazao ranije.

Axios piše da se u tim trenucima našalio sa svojim saradnicima, a njegove riječi su posebno značajne kada se uzme u obzir šta se desilo samo nekoliko sati kasnije.

“Ne smijem umrijeti sada. Još nisam završio sankcije Rusiji, riješio Iran i pomirio Izrael i Saudijsku Arabiju”, rekao je Graham.

Graham je preminuo tokom predstojeće noći.

Predsjednik SAD-a Donald Trump je naredio da do naredne nedelje sve zastave na državnim objektima budu na pola koplja, a brojne Grahamove kolege iz obje stranke se od njega opraštaju na društvenim mrežama i u medijskim istupima.

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