Vraćaju se vrućine: Hercegovinu narednih dana očekuju temperature do 38 stepeni

Nakon nekoliko ugodnijih dana, Bosnu i Hercegovinu već početkom naredne sedmice očekuje novi talas visokih temperatura, a najtoplije će biti u Hercegovini, gdje će živa u termometru sredinom sedmice dosezati i do 38 stepeni Celzijusa.

U ponedjeljak 13.07.2026., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 °C.

U utorak 14.07.2026., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33,

U srijedu 15.07.2026., sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 °C.

U četvrtak 16.07.2026., sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 °C.

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