Motociklisti stigli u Potočare uoči kolektivne dženaze

Stotine motociklista iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske i Turske, koji su i ove godine učestvovali u Međunarodnom moto maratonu Srebrenica, stiglo je u Potočare uoči kolektivne dženaze za još 10 žrtava genocida u Srebrenici.Kratko su se zaustavili i kod Spomen-obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva kako bi odali počast svim nevinim žrtvama rata.

Prethodno su danas u Potočarima dočekani i grupa konjanika u tradicionalnim bosanskim nošnjama, kao i učesnici 15. ultramaratona Vukovar – Srebrenica.

Podsjetit ćemo, ove godine će u Memorijalnom centru Potočari biti obavljen ukop još 10 identificiranih žrtava genocida u Srebrenici. Riječ je o žrtvama koje su u trenutku ubistva imale između 20 i 56 godina, a čiji su posmrtni ostaci pronađeni nakon višegodišnjih potraga i ekshumacija iz više masovnih grobnica na području Podrinja.Među njima je i Senad (Zaim) Jusić, najmlađa žrtva ovogodišnjeg ukopa, koji je ubijen u 20. godini života. Najstariji je Ramo (Mustafa) Dautović, rođen 1939. godine, koji će posljednji smiraj pronaći uz svog ranije ukopanog brata Jusu.

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