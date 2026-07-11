SAD traže od Irana da otvori Hormuški moreuz i prekine napade na brodove

Sjedinjene Američke Države (SAD) zahtijevaju od Irana da javno potvrdi kako je Hormuški moreuz otvoren za plovidbu i da se obaveže da će obustaviti napade na trgovačke brodove, prenosi britanski medij BBC.

Zahtjev Vašingtona uslijedio je nakon incidenata početkom ove sedmice, kada su napadnuta tri komercijalna tankera, što je dovelo do razmjene udara između SAD-a i Irana. Prema navodima američkih medija, Iran je američkim zvaničnicima poručio da su napadi bili greška i za njih okrivio odmetnutu grupu unutar sistema.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da iranski napadi znače kraj primirja, ali da će se razgovori usmjereni na okončanje rata nastaviti. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči optužio je SAD da su prekršile sporazum.

Sukob je počeo američkim i izraelskim napadima 28. februara, nakon čega je Iran napao Izrael, američke ciljeve i saveznike SAD-a u Zaljevu.

Napadi bili greška?

SAD i Iran su u junu potpisali sporazum o prekidu vatre, kojim se Iran, između ostalog, obavezao da će omogućiti siguran prolaz trgovačkim brodovima.

Teheran je u privatnim razgovorima s Trampovim savjetnicima priznao da su nedavni napadi na brodove bili greška i da je “odmetnuta” frakcija tvrdolinijaša pokušavala ugroziti pregovore, rekli su visoki američki zvaničnici za CBS News, američkog partnera BBC-ja.

Jedan zvaničnik rekao je toj televizijskoj mreži: “Oni (Iranci) vratili su se za pregovarački sto i rekli: ‘Zabrljali smo. Napravili smo grešku. Nastavimo razgovore’.”

Incident je doveo do serije američkih napada na oko 90 ciljeva širom Irana. Iransko Ministarstvo zdravlja saopćilo je da je u napadima poginulo 17 osoba, dok je 115 ranjeno. Iran je odgovorio napadima na američke saveznike u Zaljevu.

Na brifingu za novinare u petak američki zvaničnici kazali su da je putem regionalnih posrednika iranskom rukovodstvu prenesena poruka kojom se od Teherana zahtijeva da objavi saopćenje u kojem će proglasiti Hormuški moreuz otvorenim i obećati prekid napada na trgovačke brodove, navodi više medija.

– Ili će nam dati takvo saopćenje ili ishod po njih neće biti dobar – rekao je jedan zvaničnik, prenosi agencija Reuters.

Bijela kuća također želi da Iran javno prizna da je otvaranje vatre na brodove bila greška, objavio je CBS.

U međuvremenu, delegacija Katara otputovala je u petak u Iran na razgovore čiji je cilj smirivanje tenzija i omogućavanje plovidbe kroz Hormuški moreuz, ključni plovni put kojim prolazi oko 20 posto svjetske nafte i tečnog prirodnog gasa.

“Završen prekid vatre”

Tramp je ranije u petak na platformi Truth Social napisao: “Islamska Republika Iran zatražila je od nas da nastavimo ‘razgovore’. Saglasili smo se, ali su im Sjedinjene Američke Države nedvosmisleno poručile da je prekid vatre završen!”.

Nije poznato kada će ti razgovori biti održani. Očekuje se da će pregovore u ime SAD-a nadgledati potpredsjednik Džej Di Vens, državni sekretar Marko Rubio, kao i specijalni američki izaslanici Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner.

Prema navodima iranskih medija, Arakči se nalazi u Omanu, gdje razgovara s omanskim zvaničnicima.

Jedan američki zvaničnik rekao je da američki tehnički timovi neće biti prisutni u Omanu, ali da će biti u kontaktu s omanskom i katarskom stranom kako se situacija bude razvijala.

Prijetnje atentatom

U ranim jutarnjim satima u subotu Tramp je reagovao i na izvještaje da Iran planira atentat na njega.

On je rekao da bi SAD, kao odgovor na takav napad, “potpuno sravnile i uništile sva područja” te zemlje.

Wall Street Journal i drugi američki mediji izvijestili su ove sedmice da je Izrael podijelio s Vašingtonom obavještajne podatke prema kojima je Iran nedavno osmislio plan za atentat na američkog predsjednika.

Međutim, Tramp je negirao da je Teheran napravio novi plan, kao i da je Izrael bio izvor bilo kakvih obavještajnih podataka. U intervjuu za New York Post rekao je da je već dugo “broj jedan na iranskoj listi za likvidaciju”.

Na sahrani pokojnog vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamneija, također su se otvoreno mogli čuti pozivi na Trampovu smrt. Hamnei je ubijen u izraelskom napadu na njegovu rezidenciju u Teheranu 28. februara,piše Avaz

Njegov sin i nasljednik Modžtaba Hamnei objavio je danas pisanu poruku u kojoj je naveo da je osveta zbog ubistva njegovog oca “neizbježna”.

– To ne zavisi ni od mog ličnog postojanja niti od prisustva drugih zvaničnika. Bili mi prisutni ili ne, to će se dogoditi – rekao je Hamnei.

Pogođeni brodovi

Tri broda pogođena su početkom ove sedmice dok su koristila rutu kroz omanske vode koju su preporučile SAD, u najtežoj razmjeni vatre između SAD-a i Irana otkako su dvije zemlje u junu potpisale privremeni sporazum. Iran je više puta saopćio da je jedini “siguran” prolaz druga ruta koja vodi kroz njegove teritorijalne vode.

U skladu s memorandumom o razumijevanju između SAD-a i Irana, Iran i Oman moraju održati razgovore s drugim zaljevskim državama kako bi “definisali buduću upravu i pomorske usluge” u moreuzu.

Iran je nagovijestio da bi brodovi morali plaćati prolaz kroz Hormuški moreuz, dok SAD insistiraju da plovidba tim vodenim putem mora ostati besplatna.

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