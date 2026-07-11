Hoće li i kod nas poskupiti: Cijene kafe i kakaa naglo porasle zbog straha od klimatskih poremećaja

Cijene kafe i kakaa zabilježile su nagli rast na svjetskim berzama nakon što su investitori izrazili zabrinutost da bi klimatski poremećaji povezani s fenomenom El Niño, koji uzrokuje nagle promjene vremena, mogli ugroziti prinose u najvećim svjetskim proizvođačima.

Cijena terminskih ugovora za kafu u ponedjeljak je skočila za čak 18,5 posto, dostigavši 3,57 dolara po funti (oko 454 grama), što predstavlja najveći jednodnevni rast od 2000. godine, prenosi Forbes.

Prema analizi finansijske grupacije StoneX, rast cijena potaknut je snažnom kupovinom investicionih fondova, dok su trgovci dodatno zabrinuti zbog mogućih posljedica El Niña i niskih zaliha visokokvalitetne arabike,piše Avaz

Ipak, pojedini analitičari smatraju da trenutno nema ozbiljnih klimatskih problema koji bi ugrozili usjeve u Brazilu te ističu da je kvalitet ovogodišnjeg roda i dalje glavni izazov proizvođačima.

Brazil je najveći svjetski proizvođač i izvoznik arabike, dok je Vijetnam vodeći proizvođač robuste. Kada je riječ o kakau, najveći dio svjetske proizvodnje dolazi iz Zapadne Afrike – oko 60 posto proizvodi se u Obali Slonovače, dok Gana učestvuje s oko 15 posto svjetske proizvodnje.

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