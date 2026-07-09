Cvijeće, suze i tišina: Sarajevo ispratilo tabute žrtava genocida na put prema Potočarima…

Kolona s tabutima sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine stigla je danas u Sarajevo, gdje su građani, brojni zvaničnici i predstavnici međunarodne zajednice odali počast nevinim žrtvama ispred zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

U tišini uz teške emocije, okupljeni građani učenjem Fatihe, polaganjem cvijeća i dostojanstvenim stajanjem ispratili su tabute na putu prema Srebrenici i Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari, gdje će 11. jula biti obavljen ukop žrtava na kolektivnoj dženazi.

Građani su u tišini odavali počast žrtvama, dok su se na vozila koja prevoze tabute stavljali cvjetovi kao znak sjećanja i poštovanja.

Kolona je prethodno u 10.00 sati krenula iz Visokog, a tokom puta zaustavljala se u Ilijašu i Vogošći.

Nakon zgrade Predsjedništva, zaustavit će se i ispred Spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, pijace Markale i sarajevske Vijećnice.

Nakon Sarajeva, kolona će nastaviti put prema Srebrenici, gdje je planirano zaustavljanje ispred Gradske džamije, a potom prema Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari, gdje će tabuti biti dočekani u poslijepodnevnim satima.

Među 10 žrtava koje će ove godine pronaći smiraj u Potočarima bit će braća, očevi, sinovi i rođaci, čije porodice decenijama čekaju pravdu i konačni smiraj svojih najmilijih.

Deset žrtava čiji posmrtni ostaci će biti ukopani 11. jula ove godine u Potočarima su:

– Jusić (Zaim) Senad, rođen 1975. godine, imao je 20 godina kada je ubijen. Nestao u julu 1995. na području Bratunca, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo

– Baraković (Ramiz) Muriz, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Nestao na lokalitetu Zeleni Jadar u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2005. godine na lokalitetu Budak. Ranije je ukopan njegov brat Enver

– Musić (Edhem) Hamed, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Ubijen u ljeto 1995. na području Baljkovice, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Rahunići (Bratunac).

– Alić (Šemso) Ramo, rođen 1965. godine, imao je 30 godina kada je ubijen. Ubijen u Bratuncu 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u masovnoj grobnici Glogova 2001. godine.

– Osmanović (Osman) Muhidin, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao u Vlasenici u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Most na rijeci 2008. godine.

– Ćerimović (Rahman) Huso, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao na području Zvornika u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Kamenici 2008. godine.

– Nukić (Suljo) Nuko, rođen 1957. godine, imao je 38 godina kada je ubijen. Nestao u Vlasenici u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Jelovačka česma 2002. godine. Bit će ukopan uz svoja četiri amidžića.

– Gušter (Alija) Ahmet, rođen 1954. godine, imao je 41 godinu kada je ubijen. Nestao na području Vlasenice, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Turalići (Vlasenica).

– Kunić (Omer) Asim, rođen 1953. godine, imao je 42 godine kada je ubijen. Ubijen na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2006. godine iz masovne grobnice Kamenica – Čančari.

– Dautović (Mustafa) Ramo, rođen 1939. godine, imao je 56 godina kada je ubijen. Nestao na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine iz masovne grobnice Kamenica – Čančari.

Institut za nestale osobe BiH nastavlja potragu za 900 žrtava genocida kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni, pišu Vijesti.

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