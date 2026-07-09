Njemačka broji hiljade mrtvih nakon visokih temperatura

Prema procjenama Instituta Robert Koch (RKI), oko 5.100 ljudi je umrlo u Njemačkoj od uzroka povezanih s vrućinom tokom junskog toplotnog vala.

Institut za javno zdravstvo te zemlje objavio je procjenu u četvrtak u svom najnovijem sedmičnom izvještaju o smrtnosti povezanoj s vrućinom.

Brojke već premašuju godišnji prosjek od oko 2.900 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom zabilježenih između 2023. i 2025. godine, izvijestio je RKI.

Institut je procijenio da se broj smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom povećao za 4.310 tokom sedmice od 22. do 28. juna, kada je Njemačka doživjela najintenzivnije vrućine. Temperature su se u dijelovima zemlje penjale iznad 40 stepeni Celzijusa tokom tog perioda.

Za period od aprila do 21. juna, RKI je procijenio 810 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom. Međutim, glasnogovornica RKI-a rekla je da su se gotovo svi ovi smrtni slučajevi dogodili tokom sedmice od 15. do 21. juna.

Starije osobe su daleko teže pogođene. Oko 2.950 procijenjenih smrtnih slučajeva do 28. juna dogodilo se među osobama starosti 85 i više godina. Broj je bio oko 1.320 među osobama starosti od 75 do 84 godine, oko 550 među onima starosti od 65 do 74 godine i približno 300 među osobama mlađim od 65 godina.

RKI je saopštio da je ukupni uticaj vrućine mogao biti i veći.

Njemački Savezni zavod za statistiku zabilježio je oko 6.800 dodatnih smrtnih slučajeva tokom sedmice od 22. do 28. juna, iako su te dvije brojke izračunate korištenjem različitih metoda.

Ekstremni uslovi su također povezani s oštećenjem infrastrukture i desetinama smrtnih slučajeva povezanih s plivanjem. Iskrivljene površine cesta dovele su do privremenog zatvaranja autoputeva, dok je željeznički saobraćaj bio poremećen u nekim područjima zbog štete uzrokovane vrućinom, piše Fena.

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