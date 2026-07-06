Mbappe odgovorio paragvajskoj političarki: Nesposobna gospođo …

“Vi ne predstavljate Paragvaj, zemlju koja je na ovom takmičenju pokazala strast i čast. Zbog vaše bezobzirnosti i otvorenog rasizma, cijeli je svijet već zaboravio na put i historijski napor koji su vaši igrači uložili tokom ovog Svjetskog prvenstva.

Sve je to zasjenila nesposobna gospođa koja o svojoj zemlji stvara najgoru moguću sliku. Nikada neću dopustiti da ljudi poput nje slobodno šire mržnju i rasizam po svijetu”, zaključio je Mbappé.Celeste Amarilla već dva dana objavljuje kontroverzne poruke usmjerene na francuskog napadača. Povod je bila utakmica osmine finala koju je ekipa Didiera Deschampsa dobila protiv Paragvaja 1:0, i to zahvaljujući penalu koji je realizovao upravo Mbappé,pišu Vijesti

“Ovaj idiot nije naučio ni pisati. Umjesto majčinog mlijeka, sisao je kokosove orahe, a najobrazovanija bića koja je ikad čuo bile su čimpanze”, napisala je u jednoj objavi.

U drugoj se obrušila na Mbappéovo porijeklo.”Kamerunac proizašao iz kolonizacije, koji se očajnički pokušava predstaviti kao Francuz, osvetoljubiv je, novopečeni bogataš, arogantan i ružan. Bio je nervozan i prestrašen tokom cijele utakmice, kao i cijela njegova ekipa. Nisu uspjeli ni zabiti gol, pobijedili su na sreću”, objavila je paragvajska senatorica na svom X profilu.

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