OVA BOLEST KOSI LJUDE! Pojavio se novi, rijetki soj koji nema milosti, ovo su SIMPTOMI!

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), aktuelna epidemija u Demokratskoj Republici Kongo povezana je sa rijetkim sojem virusa Bundibugjo, preneo je Rojters.

Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus rekao je da je rizik od daljeg međunarodnog širenja bolesti za sada ocenjen kao nizak, ali je naglasio da situacija zahtjeva pažljivo praćenje.

Podsjećamo, prvi pacijent registrovan je u okviru kliničkog ispitivanja terapije protiv Bundibugjo soja ebole u Demokratskoj Republici Kongo, što je prekretnica u naporima suzbijanja epidemije te bolesti, izjavio je šef Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus.

Trenutno ne postoje odobrene vakcine ili tretmani za soj ebole Bundibugjo, kojim je zaraženo više od 1.400 ljudi u DR Kongu, uključujući 438 smrtnih slučajeva.

Kliničko ispitivanje, koje bi moglo da traje mjesecima i obuhvata više od 1.000 pacijenata, proceniće efikasnost dva leka.

To su MBP134 kompanije Biopharmaceuticals koji će biti testiran kao samostalni lijek za ebolu tipa Bundibugjo, kao i u kombinaciji sa antivirusnim lijekom remdesivirom kompanije Gilead Sciences, saopštila je SZO.

Prema podacima SZO, postoje dovoljne zalihe lekova za ispitivanja.

Ova organizacija je takođe saopštila da je u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje su donirale zalihe MBP134, i kompanijom Gilead kako bi se osiguralo da će pacijentima lekovi biti dostupni nakon ispitivanja, ukoliko se pokaže da su bezbjedni i efikasni.

Šef SZO je takođe rekao da ima i drugih indicija koje pokazuju poboljšanje, pošto sada postoji 10 laboratorija koje mogu da testiraju prisustvo ebole, a praćenje se sprovodi za četiri od pet kontakata, iako je potrebno identifikovati još kontakata po slučaju, piše espreso.

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