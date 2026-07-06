Selektor Engleske: Može li FIFA i nama poništiti crveni karton?

Predsjednik SAD-a Donald Trump urgirao je kod FIFA-e da se odgodi kazna za Baloguna, kako bi mogao odigrati susret četvrtfinala protiv Belgije. Na tu je priću reagirao selektor Engleske Thomas Tuchel, nakon ulaska u četvrtfinale.

“Ko poništava odluku i na temelju čega? I dokle to ide? Neobično mi je i želim da postoje jednaka mjerila. Može li se poništiti i žuti karton Declanu Riceu, može li se Francuska žaliti na utakmicu s Paragvajem? Gdje je granica? Očito sam ja kriva osoba za takva pitanja. Pričekat ću malo i vidjeti šta će se događati”, rekao je Tuchel,pišu Vijesti

Donald Trump nazvao je kapitena Engleske Harryja Kanea “VELIKIM igračem” i zato su novinari pitali Tuchela može li Kane, kad je već tako drag Trumpu, pitati da se skine suspenzija Jarellu Quansahu, koji je sinoć dobio izravan crveni karton.

“Možda može”, odgovorio im je Tuchel pa nastavio:

“Ne znam gdje je granica i možemo li mi sad poništiti suspenziju. Šta se događa? Možemo li uložiti žalbu na žuti karton”, u nevjerici je ponavljao selektor Engleske.

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