Prve prognoze za zimu donose velike promjene: Evo šta očekuje Evropu

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Hladna anomalija u sjevernom Atlantiku nastavlja da se širi.

Istovremeno se razvija snažan Super El Ninjo u Tihom okeanu.

Prve prognoze ukazuju na blažu zimu u Evropi.

Meteorolozi ističu da je riječ o ranim procjenama.

Hladna kaplja se ponovo širi

Najnovije analize okeana pokazuju da se tzv. hladna kaplja ponovno širi, dok se istovremeno u tropskom dijelu Tihog okeana razvija snažan Super El Ninjo.

Zajedno, pojave već daju snažne rane naznake kakvi bi pritisak vazduha i temperature mogli biti tokom zime u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Evropi, navodi Severe Weather Europe.

Novi trend hlađenja

Naime, zabilježen je novi trend hlađenja u sjevernom Atlantiku. Podaci pokazuju stvaranje i širenje nove hladne kaplje za koju prognoze predviđaju da će trajati do 2027. godine.

Sjeverni Atlantik sada je znatno hladniji nego u isto vrijeme prošle godine, a posebno se ističe područje Golfske struje koje pokazuje nekoliko stepeni niže temperature nego lani.

To hladno područje sjevernog Atlantika suprotstavlja se snažnom Super El Ninju koji se razvija u tropskom Tihom okeanu.

Hladna anomalija

Gledajući prognoze za decembar, Severe Weather Europe navodi kako je hladna anomalija i dalje prisutna.

Prema tome, utvrđuje se kako ona nije samo prolazna pojava koja traje nekoliko dana ili sedmica, nego dugoročna značajka.

Prognoza za decembar

Takođe, prognoza za decembar pokazuje snažan kontrast između Super El Niña i hladnog sjevernog Atlantika.

Analizom je utvrđeno kako je atlantska hladna anomalija možda nuspojava promjenjivog globalnog vremenskog sistema koji prelazi u režim Super El Ninjaa, s obzirom na to da su okeanske anomalije često više pokazatelj velikih promjena u atmosferi.

Uzimajući u obzir nove podatke, kao i uzorke iz proteklih godina, očekuje se visoki pritisak nad Kanadom te niski nad centralnim i južnim SAD-om. El Ninjo bi mogao donijeti tople anomalije u sjeverne dijelove SAD i Kanade, ali i rastuću anomaliju hladnog zraka nad središnjim, južnim i istočnim dijelovima SAD.

Šta očekuje Evropu?

Što se tiče Evrope, očekuje se širenje visokog pritiska te da će biti sve više toplih anomalija dubljim ulaskom u zimu. Iako bi Europa, prema tome, mogla imati blažu i topliju zimu od prosjeka, valja naglasiti kako je još riječ o vrlo ranim procjenama, piše Vecernj

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