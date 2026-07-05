Sedmični horoskop od 6. do 13. jula: Bikovi, finansijska situacija se konačno popravlja, Jarčevi moraju da donesu važne odluke…

Ovan

Pred vama je dinamična nedelja puna obaveza i novih izazova. Na poslu ćete imati priliku da pokažete svoje sposobnosti i nametnete se kao lider. U ljubavi su mogući strastveni susreti, ali i sitne rasprave zbog različitih očekivanja. Obratite pažnju na odmor i ne trošite energiju na nevažne stvari.

Bik

Finansijska situacija se postepeno popravlja, a mogući su i neočekivani prihodi. U ljubavi ćete želeti više pažnje i sigurnosti, pa je važno da otvoreno razgovarate sa partnerom. Slobodni Bikovi mogli bi da upoznaju osobu koja im budi ozbiljna osećanja.

Blizanci

Komunikacija će vam biti najveći adut. Na poslovnom planu očekuju vas pregovori, sastanci i nove ideje koje mogu doneti napredak. Ljubavni život postaje zanimljiviji, a moguće je i obnavljanje kontakta sa osobom iz prošlosti.

Rak

Emocije će ove nedelje biti posebno naglašene. Porodica i bliski ljudi biće vam prioritet, a podrška koju dobijete daće vam dodatnu snagu. Na poslu ne donosite ishitrene odluke. Slobodni Rakovi mogli bi da započnu nežnu i obećavajuću romansu.

Lav

Pred vama je period pun energije i prilika za dokazivanje. Bićete u centru pažnje i lako ćete privlačiti ljude oko sebe. Na ljubavnom planu očekuju vas lepi trenuci, a moguće je i novo poznanstvo koje će vam vratiti osmeh na lice.

Djevica

Organizacija i disciplina pomoći će vam da završite sve obaveze na vreme. Finansije zahtevaju oprez, pa izbegavajte impulsivne kupovine. U ljubavi ćete želeti stabilnost i iskrenost, a partner će ceniti vašu posvećenost.

Vaga

Ova nedelja donosi priliku za rešavanje nesporazuma i uspostavljanje boljih odnosa sa ljudima iz okruženja. Na poslu je moguć zanimljiv predlog ili saradnja. U ljubavi vas očekuje više romantike i lepih iznenađenja.

Škorpija

Intuicija će vam biti izuzetno izražena i pomoći će vam da donesete prave odluke. Mogući su važni razgovori vezani za posao ili finansije. U emotivnom životu bićete strastveni i odlučni, ali pokušajte da izbegnete ljubomoru.

Strijelac

Želećete promene i nova iskustva. Dobar je trenutak za putovanja, učenje i planiranje budućih projekata. Ljubav donosi uzbuđenja, posebno slobodnim Strelčevima, koji bi mogli da upoznaju osobu potpuno drugačiju od sebe.

Jarac

Pred vama je nedelja važnih odluka. Na poslu se otvaraju mogućnosti za napredovanje, ali će biti potrebno da preuzmete dodatnu odgovornost. U ljubavi ćete želeti sigurnost i iskrene razgovore. Moguće su i pozitivne vesti vezane za finansije.

Vodolija

Društveni život biće bogat i ispunjen zanimljivim susretima. Na poslovnom planu dolazite do novih ideja koje bi mogle da vam donesu uspeh u narednom periodu. U ljubavi vas očekuje više spontanosti i prilika za nova poznanstva.

Ribe

Intuicija i kreativnost biće vaši najveći saveznici. Poslovne obaveze zahtevaće više koncentracije, ali trud neće ostati neprimećen. U ljubavi vas očekuje period nežnosti i emotivnog zbližavanja, dok slobodne Ribe mogu da započnu odnos koji obećava mnogo, piše naj žena.

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