Nećete vjerovati koliko je sočan ovaj čokoladni kolač bez brašna!

Ako volite bogate domaće kolače koji se lako pripremaju, ovaj recept će vas oduševiti. Bez klasičnog brašna, a pun okusa čokolade, keksa, kokosa i oraha, savršen je za svaku priliku – od porodičnog ručka do posluženja uz kafu. Mekani biskvit i kremasta čokoladna krema čine kombinaciju kojoj je teško odoljeti.
CIJELU PRIPREMU MOŽETE POGLEDATI U VIDEU ISPOD:
Sastojci
Za biskvit:
– 3 jaja
– 10 supenih kašika šećera (120 g)
– 7 supenih kašika ulja (100 ml)
– 10 supenih kašika jogurta (150 ml)
– 15 supenih kašika mljevenog keksa (150 g)
– 10 supenih kašika kokosovog brašna (80 g)
– 10 supenih kašika mljevenih oraha (100 g)
– 1 prašak za pecivo
Za kremu:
– 1 l mlijeka
– 3 pudinga od čokolade
– 10 supenih kašika šećera (120 g)
– 100 g tamne čokolade
– 1 kesica šlag pjene u prahu
Priprema
Umutite jaja sa šećerom dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodajte ulje i jogurt, a zatim mljeveni keks, kokosovo brašno, mljevene orahe i prašak za pecivo. Sve dobro sjedinite i izlijte u kalup.
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 °C oko 30 minuta, odnosno dok biskvit ne dobije lijepu zlatnu boju.
Za kremu skuhajte pudinge sa šećerom u mlijeku. Dok je krema još topla, dodajte tamnu čokoladu i miješajte dok se potpuno ne otopi. Zatim umiješajte šlag pjenu u prahu i miješajte dok krema ne postane glatka.
Ohlađeni biskvit premažite kremom, ostavite kolač da se dobro ohladi i poslužite. Po želji ga možete ukrasiti naribanom čokoladom, kokosom ili mljevenim orasima.