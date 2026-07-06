Hrana i piće

Nećete vjerovati koliko je sočan ovaj čokoladni kolač bez brašna!

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Objavljeno prije 34 minute

Ako volite bogate domaće kolače koji se lako pripremaju, ovaj recept će vas oduševiti.

Ako volite bogate domaće kolače koji se lako pripremaju, ovaj recept će vas oduševiti. Bez klasičnog brašna, a pun okusa čokolade, keksa, kokosa i oraha, savršen je za svaku priliku – od porodičnog ručka do posluženja uz kafu. Mekani biskvit i kremasta čokoladna krema čine kombinaciju kojoj je teško odoljeti.

CIJELU PRIPREMU MOŽETE POGLEDATI U VIDEU ISPOD:

Sastojci

Za biskvit:

– 3 jaja
– 10 supenih kašika šećera (120 g)
– 7 supenih kašika ulja (100 ml)
– 10 supenih kašika jogurta (150 ml)
– 15 supenih kašika mljevenog keksa (150 g)
– 10 supenih kašika kokosovog brašna (80 g)
– 10 supenih kašika mljevenih oraha (100 g)
– 1 prašak za pecivo

Za kremu:

– 1 l mlijeka
– 3 pudinga od čokolade
– 10 supenih kašika šećera (120 g)
– 100 g tamne čokolade
– 1 kesica šlag pjene u prahu

Priprema

Umutite jaja sa šećerom dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodajte ulje i jogurt, a zatim mljeveni keks, kokosovo brašno, mljevene orahe i prašak za pecivo. Sve dobro sjedinite i izlijte u kalup.

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 °C oko 30 minuta, odnosno dok biskvit ne dobije lijepu zlatnu boju.

Za kremu skuhajte pudinge sa šećerom u mlijeku. Dok je krema još topla, dodajte tamnu čokoladu i miješajte dok se potpuno ne otopi. Zatim umiješajte šlag pjenu u prahu i miješajte dok krema ne postane glatka.

Ohlađeni biskvit premažite kremom, ostavite kolač da se dobro ohladi i poslužite. Po želji ga možete ukrasiti naribanom čokoladom, kokosom ili mljevenim orasima.


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