Nećete vjerovati koliko je sočan ovaj čokoladni kolač bez brašna!

Ako volite bogate domaće kolače koji se lako pripremaju, ovaj recept će vas oduševiti. Bez klasičnog brašna, a pun okusa čokolade, keksa, kokosa i oraha, savršen je za svaku priliku – od porodičnog ručka do posluženja uz kafu. Mekani biskvit i kremasta čokoladna krema čine kombinaciju kojoj je teško odoljeti.

CIJELU PRIPREMU MOŽETE POGLEDATI U VIDEU ISPOD:

Sastojci

Za biskvit:

– 3 jaja

– 10 supenih kašika šećera (120 g)

– 7 supenih kašika ulja (100 ml)

– 10 supenih kašika jogurta (150 ml)

– 15 supenih kašika mljevenog keksa (150 g)

– 10 supenih kašika kokosovog brašna (80 g)

– 10 supenih kašika mljevenih oraha (100 g)

– 1 prašak za pecivo

Za kremu:

– 1 l mlijeka

– 3 pudinga od čokolade

– 10 supenih kašika šećera (120 g)

– 100 g tamne čokolade

– 1 kesica šlag pjene u prahu

Priprema

Umutite jaja sa šećerom dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodajte ulje i jogurt, a zatim mljeveni keks, kokosovo brašno, mljevene orahe i prašak za pecivo. Sve dobro sjedinite i izlijte u kalup.

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 °C oko 30 minuta, odnosno dok biskvit ne dobije lijepu zlatnu boju.

Za kremu skuhajte pudinge sa šećerom u mlijeku. Dok je krema još topla, dodajte tamnu čokoladu i miješajte dok se potpuno ne otopi. Zatim umiješajte šlag pjenu u prahu i miješajte dok krema ne postane glatka.

Ohlađeni biskvit premažite kremom, ostavite kolač da se dobro ohladi i poslužite. Po želji ga možete ukrasiti naribanom čokoladom, kokosom ili mljevenim orasima.

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