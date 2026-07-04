Znate li šta znače bijeli krugovi na cesti? Već su u Njemačkoj, Austriji…

Ove oznake nisu estetske prirode, već imaju sigurnosnu funkciju. Izrađene su od reflektirajuće i protuklizne boje, a njihov cilj je smanjenje broja nesreća u kojima učestvuju motociklisti.

Postavljaju se na opasnim krivinama, posebno na mjestima gdje se zavoj naglo zatvara ili ima mali radijus.

Njihova uloga je da upozore motocikliste da u zavoju ne prilaze previše središnjoj liniji i saobraćaju iz suprotnog smjera.

Krugovi ili elipse ne predstavljaju idealnu putanju kroz zavoj, nego zonu koju vozači motocikala treba da izbjegavaju.

Pošto motociklisti instinktivno izbjegavaju prelazak preko takvih oznaka, one djeluju kao vizuelna i psihološka prepreka,pišu Vijesti

To je posebno važno u lijevim krivinama, gdje se motocikl naginje, pa iako točkovi ostaju u vlastitoj traci, tijelo i glava vozača mogu doći blizu središnje linije ili preći u suprotnu traku. U slučaju nailaska vozila iz suprotnog smjera, posljedice mogu biti teške.

Zbog toga se ove oznake najčešće postavljaju uz punu liniju, na dionicama gdje su zabilježene nesreće ili gdje analize pokazuju rizične putanje motociklista.

Ovakva rješenja već se koriste u više evropskih zemalja, uključujući Austriju, Njemačku, Luksemburg, Škotsku, Sloveniju i Španiju.

Iako se detalji razlikuju od zemlje do zemlje, cilj je isti: jednostavnom oznakom na cesti uticati na ponašanje motociklista i povećati sigurnost u saobraćaju.

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