Porazni podaci iz Njemačke: Rođeno najmanje beba još od Drugog svjetskog rata

Zbog stalnog godišnjeg pada i sve manjeg broja potencijalnih roditelja, ukupan broj novorođenih pao je na najniži nivo od perioda nakon Drugog svjetskog rata.

Njemački Savezni zavod za statistiku saopštio je u srijedu da je nacionalna stopa fertiliteta u 2025. godini zabilježila pad od 2,7 posto u odnosu na stopu od 1,35 iz prethodne godine. Ovaj pokazatelj bilježi kontinuirani pad još od 2022. godine.

Posljednji put se nacionalna stopa kretala blizu ovog minimuma prije skoro dvije decenije, kada je iznosila 1,33.

Ovakva demografska kretanja dovela su apsolutni broj rođenih na najniži nivo u poslijeratnoj eri. Konačni proračuni pokazuju da je u cijeloj zemlji prošle godine rođeno samo 654.241 dijete.

Statističari ovaj pad pripisuju strukturnom demografskom problemu. Naime, generacija rođena sredinom 1990-ih godina, kada je stopa nataliteta također bila u padu (1,24), danas čini relativno malu bazu potencijalnih roditelja.

Kada je riječ o regijama, plodnost značajno varira. Istočne savezne pokrajine zabilježile su prosjek od 1,22 djeteta po ženi, zaostajući za zapadnim pokrajinama gdje prosjek iznosi 1,34.

Saksonija je zabilježila najniži rezultat u državi sa stopom od 1,16, što je njen najslabiji nivo od 1998. godine. S druge strane, Donja Saksonija je na vrhu liste sa stopom od 1,38, čime je zadržala vodeću poziciju koju drži od 2018. godine. Ipak, i ova pokrajina je prvi put od 2009. godine pala ispod praga od 1,40 djeteta po ženi,pišu Vijesti

Jasan jaz je evidentan i između domaćih i stranih državljanki. Stopa fertiliteta među Njemicama pala je na 1,20, što predstavlja najniži nivo u posljednje skoro tri decenije (najniže od 1996. godine kada je iznosila 1,22).

Sa druge strane, žene sa stranim državljanstvom zabilježile su znatno višu stopu od 1,78. Međutim, uprkos višoj osnovi, i u ovoj demografskoj grupi zabilježen je pad od 3,3 posto u odnosu na godinu ranije kada je stopa iznosila 1,84.

Uz izuzetak kratkog zaustavljanja pada tokom 2021. godine, stopa rađanja među strankinjama u Njemačkoj u kontinuiranom je padu još od 2017. godine.

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