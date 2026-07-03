Hrvatska ide kući! Ramos golom u 94. minuti ugasio Vatrene

U Torontu smo gledali sjajan meč, pogotovo u drugom dijelu, a na kraju su više razloga za slavlje imali Portugalci.

U prvom dijelu nije bilo pretjerano mnogo prilika iako se igralo dosta otvoreno.

Zato u drugom poluvremenu pravi vatromet. Ivan Perišić se u 53. minuti sjajno snalazi i matira golmana Portugala.

Nakon gola susjedi nisu stali već su preuzeli kontrolu igre i bili blizu drugog gola.

Jedan je čak i postigao Sučić, ali je on poništen zbog ofsajda.

U 68. minuti oboren je Veiga, a norveški arbitar pokazuje na 11 metara. Odgovornost preuzima Ronaldo i postuže svoj prvi gol u nokaut fazi SP-a.

Nedugo nakon toga trener Martinez izvodi iz igre najboljeg igrača Portugala i uvodi Goncala Ramosa.I to se ispostavio kao genijalan potez jer je upravo ovaj igrač glavom sjajno zabio u 94. minuti za veliki preokret i veliku pobjedu Portugala,pišu Vijesti

Do kraja nova drama. Gvardiol je pogodio u 105. minuti, ali je njegov pogodak poništen zbog ofsajda i bio je to bolan kraj za Vatrene.

U osmini finala Portugal će igrati protiv Španije u velikom derbiju ove faze turnira.

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