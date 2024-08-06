Keir Starmer podnio ostavku

Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku na funkciju šefa Vlade i lidera Laburističke stranke, a o svojoj odluci obavijestio je i britanskog kralja.

Starmer se obratio javnosti ispred rezidencije u Downing Streetu 10, gdje je predstavio plan tranzicije vlasti.

Kako bi se osigurala stabilnost države, Starmer neće odmah napustiti funkciju, već će ostati na čelu tehničke vlade tokom ljetnih mjeseci, do izbora novog lidera Laburističke stranke.

Proces izbora novog šefa stranke, koji će ujedno biti i novi premijer Ujedinjenog Kraljevstva, počinje 9. jula, kada se otvaraju nominacije za kandidate.

Starmer je zatražio od Nacionalnog izvršnog odbora stranke da utvrdi precizne rokove unutarpartijskih izbora, s ciljem da država dobije novog lidera do početka septembra, odnosno do povratka zastupnika u parlament nakon ljetne pauze.

U političkim krugovima već se spekuliše da bi novi premijer mogao biti Andy Burnham, kroz proces brze unutarpartijske konsolidacije.

U svom obraćanju javnosti, odlazeći premijer je branio rezultate svog mandata i podsjetio na stanje u kojem je preuzeo stranku prije izborne pobjede u julu 2024. godine.

Istakao je da je ulazak u Downing Street bio najponosniji trenutak njegovog života, te da je Laburističku partiju preuzeo u trenutku kada je bila, kako je naveo, politički, finansijski i moralno oslabljena.

Prema njegovim riječima, uprkos kritikama da je stranka bez perspektive, uspio ju je transformisati, ukloniti antisemitizam iz njenih redova i vratiti povjerenje javnosti u britansku ekonomiju, odbranu i nacionalnu sigurnost, pišu Vijesti.

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